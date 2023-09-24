中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒科學家石正麗及其團隊指出，全球「非常有可能」再爆發新一波新冠疫情。（美聯社）

中國今年年初才從新冠疫情 中正式解封，現在中國知名病毒學家、武漢病毒研究所 專家有「蝙蝠女俠」稱號的石正麗 警告，未來全球極有可能再爆發另一波冠狀病毒疫情，該團隊也將研究中的20種冠狀病毒列為「高風險」病毒。

香港英文南華早報24日報導，石正麗近期與其團隊的一篇論文警告，全球必須為像類似冠狀病毒一樣的疾病及早做好準備。她表示，因為「如果冠狀病毒導致以前出現過的疾病，那麼有很大可能也會導致未來的病毒爆發」。

報導提到，在石正麗及其團隊近期的這項研究當中，顯示評估40種冠狀病毒種類的人類「溢出（spillover）風險」，並將其中一半（20種）評為「高風險」。

文章寫到，目前在研究當中的這20種已有六種被發現，會產生能傳到人類的疾病。還有證據顯示，另外三種也會引發疾病，或傳到其他動物物種身上。

該論文還警告，「幾乎可以肯定未來將會出現疾病，而且很可能再次出現新的（冠狀病毒）疾病」。據了解，這份論文主要分析病毒的特徵，包括族群、遺傳多樣性、宿主物種及任何人畜共通歷史。

此外，報導指出，石正麗團隊此論文研究早在7月時就已刊登於英文醫學期刊《新興微生物及感染》（Emerging Microbes & Infections）。然而，直到9月才在中國社群平台上獲得廣泛關注。

南華早報分析，部分原因可能是這項研究不是用中文撰寫。但中國疾病預防控制中心一匿名科學家認為，這反映出在中國突然取消新冠疫情的「清零」政策後，人們希望擺脫這個話題。且中國官員有意或無意地淡化疫情，部分城市也停止公布染疫數據。

對此，報導補充，也可能是因石正麗的研究具有「高度敏感性」，因此許多病毒學家並不願意評論其相關研究。

據悉，石正麗現年58歲，由於一直進行蝙蝠冠狀病毒以及跨種感染研究，故有「蝙蝠女俠」稱號。紐約時報2021年曾形容，石正麗是中國科學進步的象徵，是處於新興病毒研究前沿的「蝙蝠女俠」。

由於石正麗所在的武漢病毒研究所也被外界質疑是冠病病毒的來源地，石正麗當時曾說，前總統川普應為他聲稱冠病病毒來自她的實驗室道歉。