我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋季國內機票降價29% 預定年底行程手腳要快

普亭會王毅 俄媒證實：接受習近平邀請 10月訪中

普亭會王毅 俄媒：證實接受習近平邀請10月訪中

中國新聞組／即時報導
俄羅斯總統普亭9月20日在俄羅斯聖彼得堡會晤中共中央外辦主任王毅（背對鏡頭者）。(路透)
俄羅斯總統普亭9月20日在俄羅斯聖彼得堡會晤中共中央外辦主任王毅（背對鏡頭者）。(路透)

中共中央外辦主任王毅繼續訪問俄羅斯行程，他9月20日會晤俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。根據俄衛網20日報導，普亭向王毅談到，他接受中國國家主席習近平請他10月訪問中國的邀請。

另根據克里姆林宮表示，普亭是在聖彼得堡康斯坦丁宮會晤王毅。

香港01報導，俄衛網指出，普亭說：「我很高興接受中國國家主席發出的今年10月到訪中國的邀請，這次訪問在中國國家主席習近平提出的倡議框架下，這個倡議已經有一帶一路這樣的國際品牌。」

中國10月將在北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

普亭又向王毅談到，會向他通報有關烏克蘭方面的情況，還有關於納卡地區的局勢。

路透20日報導，王毅透過翻譯向普亭表示，中國準備好繼續與俄羅斯的商業合作，保護兩方的利益。

俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）之前在19日稱，普亭與習近平10月會在北京會面。

中國外交部尚未證實普亭訪中的消息，外交部發言人毛寧20日回應提問時僅表示，「中俄兩國領導人保持密切的戰略溝通。關於你提到的具體問題，目前我沒有可以提供的資訊」。

普亭 王毅 俄羅斯

上一則

為文明？ 景德鎮城管闖入店強撕廣告 惹眾怒

下一則

雲南邊境要辦馬拉松 網友擔憂：會不會跑著就到緬甸了

延伸閱讀

習近平回信飛虎隊老兵：美中應該也必須和平共處

習近平回信飛虎隊老兵：美中應該也必須和平共處
王毅會晤俄羅斯外長：中俄合作不會被第三方左右

王毅會晤俄羅斯外長：中俄合作不會被第三方左右
蘇利文晤王毅超過12小時 台灣議題談最久

蘇利文晤王毅超過12小時 台灣議題談最久
王毅以外事辦主任身分訪俄 未提「外交部長」頭銜

王毅以外事辦主任身分訪俄 未提「外交部長」頭銜

熱門新聞

澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
小紅書網友透露，好市多中國門店「開市客」有售愛馬仕包。(截取自小紅書)

中國好市多奢侈品「賣場式」銷售 愛馬仕20分鐘搶光

2023-09-14 14:27
「中國第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取材自微博）

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

2023-09-16 03:32
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35

超人氣

更多 >
華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？
薪水最高的10個大學文憑 逾半達10萬元

薪水最高的10個大學文憑 逾半達10萬元

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　
中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開

中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開
最健康的脂肪 大人小孩都攝取不夠

最健康的脂肪 大人小孩都攝取不夠