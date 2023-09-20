普亭會王毅 俄媒：證實接受習近平邀請10月訪中
中共中央外辦主任王毅繼續訪問俄羅斯行程，他9月20日會晤俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。根據俄衛網20日報導，普亭向王毅談到，他接受中國國家主席習近平請他10月訪問中國的邀請。
另根據克里姆林宮表示，普亭是在聖彼得堡康斯坦丁宮會晤王毅。
香港01報導，俄衛網指出，普亭說：「我很高興接受中國國家主席發出的今年10月到訪中國的邀請，這次訪問在中國國家主席習近平提出的倡議框架下，這個倡議已經有一帶一路這樣的國際品牌。」
中國10月將在北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。
普亭又向王毅談到，會向他通報有關烏克蘭方面的情況，還有關於納卡地區的局勢。
路透20日報導，王毅透過翻譯向普亭表示，中國準備好繼續與俄羅斯的商業合作，保護兩方的利益。
俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）之前在19日稱，普亭與習近平10月會在北京會面。
中國外交部尚未證實普亭訪中的消息，外交部發言人毛寧20日回應提問時僅表示，「中俄兩國領導人保持密切的戰略溝通。關於你提到的具體問題，目前我沒有可以提供的資訊」。
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