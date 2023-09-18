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德外長稱習近平為獨裁者 中：政治挑釁已提交涉

中央社台北18日電
德國外交部長貝爾伯克4月曾訪中國。(路透資料照)
德國外交部長貝爾伯克4月曾訪中國。(路透資料照)

拜登總統先前以「獨裁者」形容中國國家主席習近平後，德國外交部長貝爾伯克近日接受美媒訪問時也指習近平是獨裁者。中國外交部發言人毛寧今天表示，德方言論是政治挑釁，已提出嚴正交涉。

路透社報導，貝爾伯克（Annalena Baerbock）上周接受福斯新聞（Fox News）訪問被問到有關俄烏戰爭時說，「如果（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）贏得這場戰爭，對於世界上其他獨裁者，例如中國國家主席習近平，會是什麼訊號」？

在今天下午中國外交部例行記者會上，毛寧表示，「德方言論極其荒謬，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁。中方已通過外交渠道，向德方提出嚴正交涉」。

貝爾伯克對中國態度一向強硬。今年4月她訪問中國時，與時任中國外長秦剛公開交鋒，在記者會上指台灣不穩定將會是可怕的情景；兩人並在烏克蘭戰爭、中國走向超級大國之路等議題上唇槍舌劍。

拜登（Joe Biden）今年6月在舊金山附近一場募款活動脫口而出，以「獨裁者」稱呼習近平。當時有看法指這是拜登的選舉語言，但可能會影響有回暖跡象的美中關係。

除貝爾伯克及拜登外，美國駐日本大使伊曼紐（Rahm Emanuel）近日也公開點名批評習近平，將習近平描述為一個無能的經濟管理者、一個外交政策的失敗者和一個笨拙的潛在馬基維利主義者（政治無道德的權術思想），習近平領導下的政府更是一團糟。

習近平 拜登 秦剛

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