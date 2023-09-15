我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

中央社北京／東京15日綜合外電報導
中國國防部長李尚福。路透
中國國防部長李尚福。路透

路透報導，根據10位熟知內情的消息人士指出，至少兩週不曾公開露面的中國國防部長李尚福已經遭到中國當局調查，針對李尚福的調查與軍事裝備採購有關。

報導指出，根據能直接聯繫中國軍方的3名人士和1位區域安全官員的說法，對於李尚福的調查與軍事裝備採購有關。至於他因為哪些裝備採購而遭調查，路透無法取得有關細節。

➤➤➤秦剛翻版？又1高官神隱 中國防長李尚福失蹤數周

跟中國軍方有直接聯繫管道的其中兩名人士提到，李尚福2017年至2022年任職的中國中央軍事委員會裝備發展部8名高階官員也遭到調查。

兩位消息人士表示，對於李尚福和上述8名官員的調查工作由中國共產黨中央軍事委員會紀律檢查委員會進行。李尚福今年3月出任防長之前擔任中央軍事委員會裝備發展部部長。

中國外交部發言人今天告訴記者，她不知道有關情況。中國國務院和國防部都沒有立即回覆置評要求，路透也無法跟李尚福本人取得聯繫。

英國「金融時報」（Financial Times）今天引述曾經聽取簡報的美國官員說法報導，美國政府相信李尚福已經遭到調查。

➤➤➤中國防長李尚福消失兩周多 金融時報：美政府認為他已被解職

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述接近北京決策當局的一名消息人士指出，李尚福上週被帶去問話。

➤➤➤中國防長李尚福神隱多時 美駐日大使喊話「遭軟禁了嗎」

美國駐日本大使伊曼紐（Rahm Emanuel）今天在社群平台X提出懷疑，認為李尚福可能遭到軟禁。

伊曼紐在推文中寫道：「首先，李尚福國防部長已3週沒消沒息。其次，沒有出席在越南的活動。而現在，他又缺席與新加坡海軍總長先前安排好的會面，這是因為他遭到軟禁嗎？？？」

65歲的李尚福上一次公開露面時間是8月29日，他當時在北京舉辦的「中非和平安全論壇」發表演說。8月稍早，他還曾出訪俄羅斯和白俄羅斯

一位跟中國軍方有直接聯繫管道人士以及兩名知情的外國安全官員指出，李尚福結束那趟行程返國後不久就遭到調查。

白俄羅斯 北京 李尚福

上一則

還SK海力士清白？華為Mate 60用的記憶體是多年前舊款

下一則

恆大人壽資不抵債 中國官方成立海港人壽接手

延伸閱讀

中國防長李尚福神隱多時 美駐日大使喊話「遭軟禁了嗎」

中國防長李尚福神隱多時 美駐日大使喊話「遭軟禁了嗎」
秦剛翻版？又1高官神隱 中國防長李尚福失蹤數周

秦剛翻版？又1高官神隱 中國防長李尚福失蹤數周
中國防長李尚福消失兩周多 金融時報：美政府認為他已被解職

中國防長李尚福消失兩周多 金融時報：美政府認為他已被解職
秦剛翻版？被問李尚福行蹤 毛寧僅稱：無法理解你所提及的情況

秦剛翻版？被問李尚福行蹤 毛寧僅稱：無法理解你所提及的情況

熱門新聞

網友讚坐在車裡的小三有天然仙氣。（取材自51吃瓜網）

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

2023-09-09 08:30
有網友購得華為Mate60 Pro新機後，在飛機上測試撥打衛星電話功能。（新浪網）

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

2023-09-11 09:37
一名男子在上海華為專賣店查看展示的華為 Mate 60 Pro手機。路透

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

2023-09-08 14:55
荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得在新聞節目中接受訪問。（取材自觀察者網）

ASML執行長：孤立中國沒希望…不分享技術、中國會變得非常創新

2023-09-09 02:30
香港遭遇百年暴雨，柴灣道路已成河流。(截取自推特@yangyubin1998)

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

2023-09-08 08:58
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取材自微博）

中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號

2023-09-09 23:04

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點