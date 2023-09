秦剛翻版？又1高官神隱 中國防長李尚福失蹤數周

中國防長李尚福已數周未出現在公眾場合,引起媒體好奇。圖為他在6月2日出席新加坡香格里拉對話。(美聯社)

中國國防部 長李尚福兩個星期沒有公開露面,「被消失」的種種揣測甚囂塵上;路透14日援引越南 三名官員表示,李尚福突然爽約未與越南國防部門官員會晤,進一步說明他極可能已「中箭落馬」。外界關注事件會否影響解放軍 軍心及士氣。

健康因素?李與越官員會晤爽約

65歲的李尚福原定9月7、8日兩天出席越南在中越邊境舉辦的防務合作年度會議,但兩名越南官員表示,在會議前數天,北京通知河內,李因「健康原因」無法出席。李最後一次出現,是8月29日在北京的中國非洲和平安全論壇上發表演講。

一位不願透露姓名的美國官員表示,華盛頓早知道李尚福未能出席越南的會議。中國國務院新聞辦公室、國防部、外交部均沒有對越南的說法置評。

外交部發言人毛寧11日在記者會上拒絕直接回應李尚福失蹤的提問,說「無法理解你所提及的情況」。李是今年3月出任國防部長,與消失多時的外交部長秦剛一樣,是五位國務委員之一。

外界之所以發現李尚福「消失」,源自美國駐日大使伊曼紐(Rahm Emanue)本月8日在社媒「X」貼文,指習近平的團隊就像英國偵探小說家克莉絲蒂(Agatha Christie)的小說「一個都不留」(And Then There Were None),先是秦剛失蹤,接著是火箭軍司令員李玉超,現在國防部長李尚福又已兩星期沒露面,名列副國級。

中國國防部長李尚福(左)在公眾面前已神隱數周,已引起媒體注意,是否重演秦剛的劇本,令人關切。圖為他在8月15日與俄國防長蕭依古會面。(美聯社)

李尚福被消失?傳言涉貪腐被調查

對於李尚福消失的原因,日媒「日經新聞」引述美國一名官員暗示,李的「失蹤」或與貪腐有關。這位官員說,解放軍的內部問題年深日久且牽連甚廣,不是習近平所能解決,對他想實現的目標更是一大阻礙。

在「X」上也有未經證實消息指,李是因為採購裝備時涉嫌貪腐及嚴重違紀,正接受調查。