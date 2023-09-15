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路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

秦剛翻版？又1高官神隱 中國防長李尚福失蹤數周

編譯盧炯燊／綜合14日電
中國防長李尚福已數周未出現在公眾場合，引起媒體好奇。圖為他在6月2日出席新加坡香格里拉對話。（美聯社）
中國防長李尚福已數周未出現在公眾場合，引起媒體好奇。圖為他在6月2日出席新加坡香格里拉對話。（美聯社）

中國國防部長李尚福兩個星期沒有公開露面，「被消失」的種種揣測甚囂塵上；路透14日援引越南三名官員表示，李尚福突然爽約未與越南國防部門官員會晤，進一步說明他極可能已「中箭落馬」。外界關注事件會否影響解放軍軍心及士氣。

健康因素？李與越官員會晤爽約

65歲的李尚福原定9月7、8日兩天出席越南在中越邊境舉辦的防務合作年度會議，但兩名越南官員表示，在會議前數天，北京通知河內，李因「健康原因」無法出席。李最後一次出現，是8月29日在北京的中國非洲和平安全論壇上發表演講。

一位不願透露姓名的美國官員表示，華盛頓早知道李尚福未能出席越南的會議。中國國務院新聞辦公室、國防部、外交部均沒有對越南的說法置評。

▼李尚福也不見人影

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

外交部發言人毛寧11日在記者會上拒絕直接回應李尚福失蹤的提問，說「無法理解你所提及的情況」。李是今年3月出任國防部長，與消失多時的外交部長秦剛一樣，是五位國務委員之一。

外界之所以發現李尚福「消失」，源自美國駐日大使伊曼紐(Rahm Emanue)本月8日在社媒「X」貼文，指習近平的團隊就像英國偵探小說家克莉絲蒂(Agatha Christie)的小說「一個都不留」(And Then There Were None)，先是秦剛失蹤，接著是火箭軍司令員李玉超，現在國防部長李尚福又已兩星期沒露面，名列副國級。

中國國防部長李尚福（左）在公眾面前已神隱數周，已引起媒體注意，是否重演秦剛的劇本...
中國國防部長李尚福（左）在公眾面前已神隱數周，已引起媒體注意，是否重演秦剛的劇本，令人關切。圖為他在8月15日與俄國防長蕭依古會面。（美聯社）

李尚福被消失？傳言涉貪腐被調查

對於李尚福消失的原因，日媒「日經新聞」引述美國一名官員暗示，李的「失蹤」或與貪腐有關。這位官員說，解放軍的內部問題年深日久且牽連甚廣，不是習近平所能解決，對他想實現的目標更是一大阻礙。

在「X」上也有未經證實消息指，李是因為採購裝備時涉嫌貪腐及嚴重違紀，正接受調查。

2016年，李尚福被任命為解放軍戰略支援部隊副司令員，2017年起領導中央軍委裝備發展部，今年3月擔任國防部長。裝備發展部7月突然宣布，徵集公眾舉報自2017年以來的違規違紀的線索，以營造裝備採購招標評審良好生態，不排除李尚福因此中箭。

中國國防部長李尚福最近兩個多星期以來，最後在公開場合露面時間是8月29日在北京舉...
中國國防部長李尚福最近兩個多星期以來，最後在公開場合露面時間是8月29日在北京舉行的中非和平安全論壇。（中新社）

越南 國防部 解放軍

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