中外交部：中國經濟沒有崩 反而「中國崩潰論」屢崩潰

中國外交部發言人毛寧。（美聯社）

近期不少西方國家官員指出中國經濟乏力。對此，中國外交部發言人毛寧12日在記者會表示，似乎每過一段時間就會出現各種各樣的「中國崩潰論」，但事實是，中國經濟沒有崩潰，反倒是「中國崩潰論」屢屢崩潰。

拜登 總統日前表示，中國面臨經濟困難，既受世界經濟增長乏力影響，也與中方經濟政策有關；澳洲 財長稱，中國經濟增速顯著放緩，對澳構成衝擊；副財長阿德耶莫也說，中國經濟增速放緩將主要波及亞洲鄰國。

毛寧表示，今年以來，世界經濟復甦乏力，外部環境嚴峻複雜，但中國經濟持續復甦，總體回升向好。上半年中國GDP年增5.5%，明顯快於去年的3%。國際貨幣基金（IMF）預測今年中國經濟將增長5.2%，對世界經濟增長的貢獻率將達1/3，中國經濟仍是世界經濟增長的主要動力。

毛寧強調，中國經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好的基本面沒有改變，中方有信心有能力推動經濟持續健康發展。中國將堅持高水平對外開放，與世界各國加強互利合作，分享發展紅利，中國的發展將為亞洲鄰國和世界帶來更多的機遇。

除西方國家官員公開指稱中國經濟不佳，西方媒體也報導眾多中國經濟低迷景象的消息，引起中國方面強烈反應。近期美國《新聞周刊》刊出報導質疑上海已淪為「鬼城」，暗示上海經濟蕭條 。環球時報11日就刊出社評直指上述言論為「唱衰」、「造謠」，並稱「要將造謠中國經濟的內鬼抓出來」。