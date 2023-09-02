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王毅談地緣政治：烏克蘭危機不能在亞洲上演

記者陳宥菘／即時報導
中國外交部長王毅2日談論地緣政治競爭時表示，要以包容心態構建開放的朋友圈。（路透）
中國外交部長王毅2日談論地緣政治競爭時表示，要以包容心態構建開放的朋友圈。（路透）

中國外交部長王毅2日應邀參與全球智庫大會（Global Town Hall），王毅在致詞時強調，要堅持以包容心態構建開放而非排他的朋友圈，尊重東協中心地位和東協主導的地區合作框架。要堅持以開放理念引領地區經濟一體化，全面發揮「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）作用，反對「脫鉤斷鍊」，反對「小院高牆」。王毅還說，願與東協國家合作，力爭「南海各方行為宣言」達成「準則」。

由印尼外交政策協會自2020年發起「全球智庫大會」，意在促進「南北東西民間社會對話」，活動邀集多國政要、國際組織、智庫學者等透過視訊方式線上參加、發表講話。王毅此次受邀的會議主題為「地緣政治競爭：21世紀世界秩序中的西方和全球南方」。

王毅於致詞時提出四點倡議：一要始終堅持真正的多邊主義，共同推動完善全球治理體系。王毅説，新興市場和發展中國家要堅持獨立自主，把命運牢牢掌握在自己手中；堅持團結互助，不斷提升全球南方在國際事務中的話語權和影響力；堅持公平正義，共同推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

二要積極踐行開放的區域主義，促進亞洲發展振興。王毅強調，堅持以開放理念引領地區經濟一體化，全面發揮「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）作用，反對「脫鉤斷鍊」，反對「小院高牆」，構建更加暢通融合的區域經濟循環。並以包容心態構建開放而非排他的朋友圈，尊重東協中心地位和東協主導的地區合作框架，讓本地區遠離地緣政治的計算，不當大國博弈的棋子。

三要努力弘揚睦鄰友好的相處之道，共同打造周邊命運共同體。王毅表示，要讓和平共處五項原則和“萬隆精神”在新時代綻放光芒。堅持與鄰為善、以鄰為伴，在相互尊重中增進互信。加強投資貿易，加深產供鏈融合，加快互聯互通，在相互成就中實現共贏。發揚以和為貴的亞洲價值，推進各領域交流，使地區民眾更加相知、相親、相融。

四要堅定奉行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，共同維護地區和平穩定。王毅強調，烏克蘭危機決不能在亞洲上演，要通過對話合作促進地區安全。個別域外勢力破壞南海和平的圖謀不會得逞，幕後黑手必須揭露。中方始終願同有關國家通過對話妥處分歧，尋求管控海上局勢的有效途徑；與東協國家全面有效落實「南海各方行為宣言」，力爭早日達成「準則」，共同將南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海。

王毅還提到，下個月，中國將主辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，中方願同國際社會一道，全面總結一帶一路倡議取得的成就和經驗，深入探討新的起點上高質量共建一帶一路的思路和舉措。

王毅 一帶一路 RCEP

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