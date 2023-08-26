中國發生搶購食鹽現象 核工專家：氚不會存在於純鹽

日本福島核處理水排海是否影響海鹽生產引發關注。圖為一艘正在採集海水樣本的船隻。（路透）

日本 福島核處理水排海是否影響海鹽生產引發關注，中國一些地區發生食鹽搶購現象。清大原科中心主任葉宗洸說，核處理水含氚，但氚為水型態，不會存在純鹽內。

日本昨天開始向海洋排放福島第一核電站核處理水。依照東京電力公司的計畫，排放前將在處理過的水中加入大量海水，若確認濃度降低至預想水準，將在17天內排放第1批共7800噸核處理水，今年度預計排放約3.12萬噸。

國立清華大學原子科學技術發展中心主任葉宗洸向中央社記者表示，根據東電及國際原子能總署報告，福島核處理水中除了氚以外，其他核種都已過濾到剩非常低的濃度，遠低於排放限值，唯一沒辦法過濾的就剩氚。

葉宗洸指出，氚是以水的型態存在，但純鹽裡不含水，所以沒有含氚的問題，根本不用擔心。

對於民眾的擔心，葉宗洸建議，日本應該定期且長時間開放鄰近國家、包括台灣，能到日本核處理水的排放點進行海水取樣，各自帶回分析，以消除民眾的疑慮。

東海大學應用物理系今天在臉書 Facebook發文表示，目前台灣的標準是「高級食鹽」含水量必須低於0.5%，「普通級食鹽」則是3%以下，若將「福島核電廠經ALPS處理後排出的水」拿來製鹽，1公斤鹽裡殘餘的水量是30g，鹽輻射劑量約是45貝克。

根據東海應用物理系的計算，世界衛生組織（WHO ）對水中氚的規範是每公升1萬貝克，以每人1天要喝2公升水計算，1天要吃444公斤以「福島核電廠排出的核處理水做成的鹽巴」才會超出WHO規範。

日本福島核處理水排海引發是否影響海鹽生產的關注，中國一些地方發生食鹽搶購現象，鹽價出現波動，多地緊急通告規範食鹽價格。