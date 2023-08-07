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增幅4倍 螞蟻集團旗下融資擔保公司增資至4.2億美元

記者謝守真／即時報導
陸媒報導指出，螞蟻集團旗下融資擔保公司近期增資至人民幣30億元（約4.2億美元），增幅達400%。（新華社）
陸媒報導指出，螞蟻集團旗下融資擔保公司近期增資至人民幣30億元（約4.2億美元），增幅達400%。（新華社）

螞蟻集團旗下的商誠融資擔保有限公司在近期完成增資。報導引述企查查資訊稱，商誠融資擔保有限公司的註冊資本7日從人民幣6億元增加至人民幣30億元（約4.2億美元），增幅達4倍。

綜合澎湃新聞、界面新聞等陸媒報導指出，從股權全景穿透圖來看，商誠融資擔保有限公司是由浙江融信網絡技術有限公司100%持股，而後者實際上由螞蟻科技集團股份有限公司全資持股。

報導提到，商誠融資成立於2012年9月，其法定代表人為黃浩，經營範圍包括貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保等融資性擔保業務等。兼營訴訟保全擔保業務，履約擔保業務，與擔保業務有關的融資諮詢、財務顧問等中介服務(按許可證核定的範圍和期限從事經營)。

此前，於2020年9月，螞蟻集團曾對外公告，擬「以全資子公司浙江融信為主體申請設立金融控股公司並接受監管」，且將由浙江融信持有相關從事金融活動的牌照子公司的股權。

另，報導還寫到，商誠擔保公司本次增資由浙江融信網絡技術有限公司出資。對此，商誠擔保公司解釋，「此次增資有助於該公司進一步發揮融資擔保在信貸業務中風險共擔的增信作用，帶動更多金融機構更好服務於實體經濟，特別是小微和三農等金融長尾客群」。

對於下一步，商誠擔保特別指出，未來要優化自身的業務結構，聯合銀行金融機構，確實服務與支持「小微」和「三農」，尤其是於批發零售業、製造業、餐飲業及涉農產業等實體經濟中的小微企業和個體工商戶等。

融資 螞蟻集團 中風

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