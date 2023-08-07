增幅4倍 螞蟻集團旗下融資擔保公司增資至4.2億美元

陸媒報導指出，螞蟻集團旗下融資擔保公司近期增資至人民幣30億元（約4.2億美元），增幅達400%。（新華社）

螞蟻集團 旗下的商誠融資 擔保有限公司在近期完成增資。報導引述企查查資訊稱，商誠融資擔保有限公司的註冊資本7日從人民幣6億元增加至人民幣30億元（約4.2億美元），增幅達4倍。

綜合澎湃新聞、界面新聞等陸媒報導指出，從股權全景穿透圖來看，商誠融資擔保有限公司是由浙江融信網絡技術有限公司100%持股，而後者實際上由螞蟻科技集團股份有限公司全資持股。

報導提到，商誠融資成立於2012年9月，其法定代表人為黃浩，經營範圍包括貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保等融資性擔保業務等。兼營訴訟保全擔保業務，履約擔保業務，與擔保業務有關的融資諮詢、財務顧問等中介服務(按許可證核定的範圍和期限從事經營)。

此前，於2020年9月，螞蟻集團曾對外公告，擬「以全資子公司浙江融信為主體申請設立金融控股公司並接受監管」，且將由浙江融信持有相關從事金融活動的牌照子公司的股權。

另，報導還寫到，商誠擔保公司本次增資由浙江融信網絡技術有限公司出資。對此，商誠擔保公司解釋，「此次增資有助於該公司進一步發揮融資擔保在信貸業務中風 險共擔的增信作用，帶動更多金融機構更好服務於實體經濟，特別是小微和三農等金融長尾客群」。

對於下一步，商誠擔保特別指出，未來要優化自身的業務結構，聯合銀行金融機構，確實服務與支持「小微」和「三農」，尤其是於批發零售業、製造業、餐飲業及涉農產業等實體經濟中的小微企業和個體工商戶等。