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專家：中國成年人過半數屬於「超重肥胖」

記者陳政錄／即時報導
嚴重的肥胖問題，可能增加國家醫療衛生預算支出。圖／123RF
嚴重的肥胖問題，可能增加國家醫療衛生預算支出。圖／123RF

第二屆中國肥胖大會（COC2023）29日在北京舉行，與會的北京友誼醫院副院長張忠濤示警，中國肥胖人群越來越多，成年人中50%以上屬於超重肥胖，由於肥胖症已在全球帶來巨大的經濟負擔，預計到2030年，中國超重肥胖相關衛生支出將約佔全國醫療費用總額的22%。

COC2023由中國國家消化系統疾病臨床醫學研究中心（北京）北京醫師協會減重與代謝專科醫師分會及相關學術組織聯合舉辦。同時，基於對中國20多個省市、80多家中心的2萬多例患者分析，會上首次發布了減重與代謝外科五年數據報告。

張忠濤說，中國減重與代謝外科患者數量達到第一個萬例，用了2018到2021年3年時間，而第二個萬例僅用了2021到2022年1年。

因此，他在會上喊話，希望中國政府部門、衛生行政管理部門、各相關專業的醫生、肥胖患者可以共同關注肥胖、共同管理好體重。同時，「也希望通過和公益性慈善基金會的合作，為經濟能力較差、但又需要醫學減肥的這些肥胖病人提供一些共性的幫助和支持。」

據中新社報導引述與會專家表示，作為獨立的慢性疾病及其他眾多慢性疾病的重要致病因素之一，肥胖防治對於「健康中國」建設意義重大。

北京協和醫院營養科教授陳偉分享，在他的門診中，70%以上的患者BMI在30以上，並且這個胖度還在不斷增加，BMI達50、60的越來越多。

北京友誼醫院減重與代謝外科主任張鵬說，中國肥胖人群的地域分布並不均衡，由北向南呈遞減趨勢，北方肥胖人群數量偏多，南方肥胖人群數量較少。 他說，從西方國家的情況來看，減重手術的量和當地肥胖人口的量呈一個平行狀態，但在中國還沒有達到這一點，內陸地區及經濟欠發達地區減重手術的實行量也不如沿海地區。

肥胖 北京 減重

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