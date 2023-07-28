成都世大運歷經兩度延期終開幕 5國領導人出席

成都世大運28日晚間開幕，有5國領導人出席。（圖／截自央視新聞）

延期2年舉行的第31屆世界大學生運動會，28日晚間在成都揭開序幕。中國國家主席習近平 在開幕式前後也進行多場外事活動，總計共有印尼 、喬治亞、蒲隆地、蓋亞那以及茅利塔尼亞等5國領導人出席此次的世大運開幕式。

習近平是25日開始在四川地區調研，並於27日下午在成都會見來訪的印尼總統佐科威（Joko Widodo），爾後於28日又會見蓋亞那、喬治亞、茅利塔尼亞、蒲隆地等國領導人。斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）則因為頭部受傷而取消出訪成都。

在成都金牛賓館28日中午的歡迎宴會上，習近平表示中國「秉持簡約、安全、精彩的辦賽理念，克服新冠疫情 等不利因素影響，認真兌現莊嚴承諾，確保成都大運會順利舉辦」。他呼籲要弘揚世大運宗旨，以團結的姿態應對全球性挑戰，也鼓勵外界到成都街上走走「體驗並分享中國式現代化的萬千氣象」。

在與佐科威會見時，習近平表示中國願與印尼保持「經常性戰略溝通」，加強治國理政經驗交流，啟動兩國外長防長「2+2」對話機制，打造高水平戰略互信。

至於2021年一度與台灣簽署設立「台灣辦公室」（Taiwan Office）協議的蓋亞那，其總統阿里（Mohamed Irfaan Ali）也出席此次成都世大運，據中國外交部消息，阿里向習近平表示「堅定恪守一個中國原則」，蓋國視中國為高度信賴的合作夥伴，將繼續積極推動加共體同北京關係發展。

而喬治亞總理加里巴什維利（Irakli Garibashvili）此次訪問期間，雙方將宣布建立「戰略夥伴關係」，習近平還提到歡迎喬治亞擴大優質產品出口中國，加里巴什維利則重申喬治亞「堅定奉行一個中國政策」。此外，中國與茅利塔尼亞雙方28日在成都簽署了「共同推進『一帶一路』建設合作規劃」。

成都世大運原定2021年8月舉行，但因疫情兩度延期至今。中國2023年除了主辦成都世大運外，還將於9月23日在浙江杭州舉辦亞洲運動會，杭州亞運原定2022年9月舉行，但於2022年5月宣布延期至2023年9月；此外原定於2022年12月20日至28日在廣東汕頭舉行的第三屆亞洲青年運動則因疫情已宣布取消。