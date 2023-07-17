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人民幣跳水 在岸人民幣收7.1702下跌377基點

記者林茂仁／即時報導
在岸人民幣收7.1702下跌377基點。(中通社)
在岸人民幣收7.1702下跌377基點。(中通社)

受到中國第2季GDP年增率僅6.3%，不如外界預期影響，人民幣兌美元匯率17日出現大跳水，在岸價人民幣跌破7.17，離岸人民幣跌破7.18，在岸人民幣下午收盤價7.1702下跌377基點，收在最近一周最低價，較前一交易日貶值0.55%。

人民幣兌美元官方中間價7.1326，較上周五下跌8個基點，顯示人行穩匯率的用意。

中銀證券全球首席經濟學家管濤分析，近期人民幣匯率有企穩跡象，可能已探明階段性底部，一方面是中國國內第2季經濟各項數據公布，市場對第2季的一些利空消息基本落地，利空出盡，另一方面外部環境也有所改善，近期美元指數已出現大幅回落。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，17日開展人民幣1,030億元一年期中期借貸便利（MLF）操作和人民幣330億元7天期逆回購操作，充分滿足金融機構需求，利率分別持平於2.65％和1.9％。據此計算，公開市場單日全口徑淨投放人民幣340億元。

路透統計，本周逆回購到期總額人民幣310億元，其中17日至19日均為人民幣20億元，20日人民幣50億元，21日人民幣200億元，另外，15日到期的人民幣1,000億元MLF，資金交收延至17日。

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