北京監控華裔德籍公民行動 德國安全機關著手調查

媒體披露，一名德國籍華裔男子在中國旅行時遭警方審問，逼迫提供海外示威者資訊。圖為中國機場公安帶著警犬巡邏，示意圖，非文中當事者。（中新社）

德國 媒體披露，一名德國籍華裔男子在中國旅行時，遭到中國警方審問數小時，逼迫提供對中國政府持批評態度的在德國華人 訊息。目前，德國安全機關已經介入調查此事。

德國之聲8日報導，德國調查新聞媒體Correctiv報導稱，一名化名Alex的德籍華人不久前抵達中國某地一機場時，被警方請入一個小房間，被問是否在德國參加過抨擊中國政府的集會示威活動。

起初，Alex否認，但是後來警方拿出了顯示Alex在場的現場照片，因此不得不予以承認。中國警方還非常直接地問道：誰是示威的組織者？參加者還有誰？參加者有何相貌特徵？他們尤其關心參加者的姓名。

Alex稱，審問持續了好幾個小時，他在飢渴和恐懼中忍受警方的吼叫，「不知何時，我終於崩潰了，所以就提供了兩個我認識的示威者的假名。這時警察 滿意地點點頭，然後讓我在審問筆錄以及一份道歉書上按指印」。Alex已經回到德國。

Correctiv報導，和這名德籍華人交談過多次，還查看過其提供的照片以及聊天記錄，判定其敘述基本屬實。聊天記錄還顯示，在機場審問他的警察事後還要求他繼續提供訊息。

根據Correctiv掌握的訊息，德國安全機關已經介入此事。如果中國當局被證實確曾向德國公民施壓要求提供其他在德人士的訊息，將令已緊張的德中關係受到進一步影響。

目前，德國聯邦議會自民黨團外交事務發言人雷希特（Ulrich Lechte）、聯盟黨團的議會外交委員會副主席哈特（Jürgen Hardt）已經要求德國外交部就此事發布中國旅行警示。

德國外交部則發表聲明稱，擁有中國血統的德國公民一樣享有領事保護權利，至於加入德國籍的華人的德國公民身份是否不被中方承認，外交部對此並不知情。

德國外交部在聲明中表示，此前已有案例顯示，中方在面對加入外國籍的華人時，並不完全遵守國際法義務。

但德國外交部並未提到是否會更新中國旅行警示訊息。

針對中國長臂管轄，監控海外人士以及公布更嚴格的反間諜法等行動，美國近日將中國列為3級旅遊警示，建議公民「重新考慮」是否前往中國旅行，以避免中國當局任意執法、禁止出境以及錯誤拘留的風險。

今年3月，德國之聲與Correctiv曾合作調查揭露，在德國留學的中國學生受到中國政府的嚴格控制，尤其是得到中國留學基金委獎學金的留學生。中國留學基金委的獎學金生必須事先簽署協議，承諾不得從事有損祖國利益與安全的活動。