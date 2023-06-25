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充電玩iPhone觸電40分鐘 瀋陽少女內臟受損、10趾焦黑

中國新聞組╱北京26日電
遼寧瀋陽一女孩近日在給iPhone 13手機充電時，不幸遭「電擊」，導致內臟受損、腳趾十趾碳化面臨截肢。（影片截圖）
遼寧瀋陽一女孩近日在給iPhone 13手機充電時，不幸遭「電擊」，導致內臟受損、腳趾十趾碳化面臨截肢。（影片截圖）

遼寧瀋陽一女孩在給iPhone充電時，不幸遭到觸電，導致內臟受損面臨截肢。但充電器銷售公司與蘋果公司兩方皆拒擔責任，引起網民討論。

據遼寧廣播電台《大海熱線》報導，女孩在「支付寶」App中的「愛享租」小程序購買了一部iPhone手機，並使用銷售方附送的充電器進行充電。然而，一邊充電一邊玩手機時卻遭到觸電，導致內臟受損面臨截肢。

電源配適器非原裝產品。（影片截圖）
電源配適器非原裝產品。（影片截圖）

據報導，該少女回憶她當時邊充電邊玩手機，一隻腳搭在暖氣片上，突然全身無法動彈。手機隨後掉在身上，感覺整個人像抽筋，自己還有意識，眼睛還能轉，而手機表面熔化焦黑。

燒焦的手機。（影片截圖）
燒焦的手機。（影片截圖）

報導指出，手機及贈品銷售方義務海燁電子有限公司工作人員表示，iPhone13本身就沒有贈送原裝充電器，而他們配給消費者的是「包郵附贈」產品。只能再賠償一個充電頭給消費者，其他賠償責任應由蘋果公司承擔。然而，蘋果官方客服回應稱，由於該女孩所使用的充電器並非原裝產品，因此不提供任何賠償。

事件引發網民對責任方的討論，部分網民認為「蘋果不配原裝充電器本身就是一個不合理的事情」、「賣手機不給充電器，難道廠家不應該負責嗎？」；但也有網民認為「本來就是充電頭有問題咋又成蘋果的錯了？」、「應該是愛享租這個平台還有充電頭廠家賠償才對吧！

手機 蘋果 iPhone

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