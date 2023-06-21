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武漢病毒研究所3人員 疫情初期曾患不明疾病

中央社華盛頓21日綜合外電報導
中國武漢病毒研究所。（路透資料照片）
中國武漢病毒研究所。（路透資料照片）

華爾街日報」報導，中國武漢病毒研究所3名研究人員在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期曾罹患不明疾病，讓支持疫情源於實驗室外洩的人更增懷疑。

報導引述美國情報報告指出，武漢病毒研究所科學家胡犇是2019年11月生病的研究人員之一，他曾對冠狀病毒如何感染人類進行大量實驗室研究。

另外2人為中國科學家于平（Yu Ping，音譯）和朱燕。于平2019年寫過一篇關於在蝙蝠身上發現「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）相關冠狀病毒的論文。

美國官員稱這些研究人員的症狀與COVID-19或一種季節性疾病一致，不過他們所患疾病的性質尚未得到最終確認，3人均未死亡。

曾任美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）高級官員的凱雷克（Robert Kadlec）表示，這3名科學家公布的、跟SARS有關的冠狀病毒實驗，是在低安全環境下進行，可能導致實驗室感染。

現任和前官員說，胡犇值得關注，因為他在武漢病毒研究所的冠狀病毒研究中發揮了重要作用。

根據華爾街日報，胡犇曾跟武漢病毒研究所重要專家石正麗有過密切合作，後者研究蝙蝠攜帶的冠狀病毒。胡犇大部分研究側重於修改冠狀病毒，使其能與人類細胞結合。

據前任和現任美國官員稱，胡犇曾參與美國政府資助的冠狀病毒項目。

朱燕和于平則是研究冠狀病毒地理傳播的專家。于平寫過的一篇論文，首次描述了一個跟SARS-CoV-2（引發COVID-19的病毒）關係最密切的類SARS冠狀病毒新家族。

這篇論文以及其他中國科學家發表的科學文章還表明，相當一部分冠狀病毒研究，是在生物安全二級設施中進行。這一標準低於世界各地（包括中國）通常用於高風險研究的生物安全三級或生物安全四級實驗室。

上述3名研究人員的身分背景，是支持疫情源於實驗室外洩的人所提到的情報。

COVID-19疫情爆發3年多以來，病毒起源仍是一個備受爭論的話題。美國聯邦調查局（FBI）評估認為，實驗室洩漏是新冠病毒最可能的來源，另有4個美國情報機構評估認為病毒是自然產生的，中央情報局（CIA）未給出結論。

武漢病毒研究所 疫情 華爾街

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