被任賢齊警告「唱不好就下去」 天團反應曝光

五月天第7度登上北京鳥巢，完成20場演唱會紀錄。(相信音樂提供)

五月天上月底7度站上中國北京 鳥巢開唱，上周正式達成累積20場紀錄，完成了200萬朝聖的壯舉，回想初訪北京，五月天分享被任賢齊警告的故事，先告訴他們「來北京唱要小心，因為北京觀眾如果不滿意會叫你們下去」，接著不忘叮嚀五月天：「你們要好好唱，不要讓人叫你們下去，要唱到唱完大家還叫你們上來！」五月天怪獸笑說：「所以我們每場都認真唱，希望大家叫我們上來！」

五月天最後1場「諾亞方舟10週年進化復刻版」演唱會請到華晨宇（花花）擔任嘉賓，彼此合唱「我心中尚未崩壞的地方」，華晨宇開心地說：「太太太榮幸了，終於能來五月天演唱會。」透露從小就很崇拜五月天，阿信回誇：「我們在電視看到花花好像音樂魔術師，在音樂世界呼風喚雨，實際看到他超級有禮貌，每個都喊老師，在音樂上有很多可互相切磋，很開心可以跟花花合唱。」

只是先前流出嘉賓名單有華晨宇時，網上評價兩極，甚至有粉絲在瑪莎貼文下留言「希望你們多在意粉絲的感受吧，粉絲看演唱會是去看喜歡的人，不是花錢去看討厭的人，說實話你們自己對別人是怎麼看，其實都不是最重要的，如果粉絲真的很討厭，你們也要尊重粉絲的感情吧」，瑪莎親自回覆「我會尊重你的好惡，但我也會堅持我的喜歡」。