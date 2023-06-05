4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例

小龍蝦是廣受中國民眾歡迎的美食，圖為江蘇盱眙去年舉辦的「龍蝦新味大賽」。（中新社）

小龍蝦是不少中國民眾熱愛的美食，每年5月到10月則是小龍蝦產季。不過，四川成都市第二人民醫院近期卻不斷傳出因為吃了小龍蝦過敏 被送急診的病例，有時一晚就有約10例，最多時甚至超過20例，而且這種情況已持續1個月之久。

綜合央視新聞和義烏市融媒體中心報導，一名24歲朱姓男子5月27日和朋友吃宵夜，一口氣吃掉半盆麻辣小龍蝦。幾小時後，朱男突然感覺渾身發癢、疼痛，身上滿是紅疹，還不斷反胃。

朱男立即被送到成都市第二人民醫院就診。到院時，朱男早已雙唇紅腫，全身皮疹，講話模糊，手腳出現輕度腫脹，並且胸悶、呼吸困難。

不同於朱男吃下半盆小龍蝦，義烏有名男子只吃了4隻小龍蝦，就差點送命。診治醫師指出，「再晚個半個小時，就可能危及生命。」病人來急診的時候，頭暈明顯，且血壓 只有60／30毫米汞柱。

皮膚科醫師孟慧敏表示，現在進入吃小龍蝦旺季，幾乎每天晚上都會碰到10多個病例，甚至20多個過敏急診病患，若過敏嚴重還可能危及生命。

報導稱，小龍蝦含有豐富的蛋白質，且屬於「異種外來蛋白」。一些特殊族群對異體蛋白特別敏感，大量攝入之後，容易積在體內，從而產生相應IgE抗體（免疫球蛋白E抗體）。

而lgE抗體存在於人體中像是鼻、咽喉、氣管、皮膚等淋巴細胞當中，當過敏原和lgE抗體結合後產生相關抗原抗體反應，就會導致皮膚風團、喉頭水腫、血壓降低等症狀。吃小龍蝦引發急性蕁麻疹，就是由於對異體蛋白過敏所產生的症狀。

至於如何預防類似因吃小龍蝦所導致的食源性急性蕁麻疹，醫師表示，一是要養成合理的生活飲食習慣，過敏體質族群應飲食清淡，忌辛辣食物、海鮮類食品、各種酒類最好不喝或限量食用；二是要養成良好的生活習慣，預防免疫系統出現紊亂、誘發相關皮膚疾病。