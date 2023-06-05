我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區驕傲遊行 同志、酷兒各領風騷 捍衛性別平權

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」

4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例

記者謝守真／即時報導
小龍蝦是廣受中國民眾歡迎的美食，圖為江蘇盱眙去年舉辦的「龍蝦新味大賽」。（中新社）
小龍蝦是廣受中國民眾歡迎的美食，圖為江蘇盱眙去年舉辦的「龍蝦新味大賽」。（中新社）

小龍蝦是不少中國民眾熱愛的美食，每年5月到10月則是小龍蝦產季。不過，四川成都市第二人民醫院近期卻不斷傳出因為吃了小龍蝦過敏被送急診的病例，有時一晚就有約10例，最多時甚至超過20例，而且這種情況已持續1個月之久。

綜合央視新聞和義烏市融媒體中心報導，一名24歲朱姓男子5月27日和朋友吃宵夜，一口氣吃掉半盆麻辣小龍蝦。幾小時後，朱男突然感覺渾身發癢、疼痛，身上滿是紅疹，還不斷反胃。

朱男立即被送到成都市第二人民醫院就診。到院時，朱男早已雙唇紅腫，全身皮疹，講話模糊，手腳出現輕度腫脹，並且胸悶、呼吸困難。

不同於朱男吃下半盆小龍蝦，義烏有名男子只吃了4隻小龍蝦，就差點送命。診治醫師指出，「再晚個半個小時，就可能危及生命。」病人來急診的時候，頭暈明顯，且血壓只有60／30毫米汞柱。

皮膚科醫師孟慧敏表示，現在進入吃小龍蝦旺季，幾乎每天晚上都會碰到10多個病例，甚至20多個過敏急診病患，若過敏嚴重還可能危及生命。

報導稱，小龍蝦含有豐富的蛋白質，且屬於「異種外來蛋白」。一些特殊族群對異體蛋白特別敏感，大量攝入之後，容易積在體內，從而產生相應IgE抗體（免疫球蛋白E抗體）。

而lgE抗體存在於人體中像是鼻、咽喉、氣管、皮膚等淋巴細胞當中，當過敏原和lgE抗體結合後產生相關抗原抗體反應，就會導致皮膚風團、喉頭水腫、血壓降低等症狀。吃小龍蝦引發急性蕁麻疹，就是由於對異體蛋白過敏所產生的症狀。

至於如何預防類似因吃小龍蝦所導致的食源性急性蕁麻疹，醫師表示，一是要養成合理的生活飲食習慣，過敏體質族群應飲食清淡，忌辛辣食物、海鮮類食品、各種酒類最好不喝或限量食用；二是要養成良好的生活習慣，預防免疫系統出現紊亂、誘發相關皮膚疾病。

另，醫師提醒幾類族群應忌食或少量食用小龍蝦，像是過敏體質者、易消化不良者、尿酸高及痛風患者、糖尿病患者抵抗力較低的民眾都要多加注意。

中國小龍蝦季節又到來，但近來卻不斷傳出有民眾吃了小龍蝦後被送急診的消息。（新華社...
中國小龍蝦季節又到來，但近來卻不斷傳出有民眾吃了小龍蝦後被送急診的消息。（新華社）

過敏 血壓 糖尿病

上一則

中防長新加坡演講「座無虛席」 官媒：這1細節意義重大

下一則

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」最小僅2歲

延伸閱讀

四川樂山國有林場山體崩塌 員工19死

四川樂山國有林場山體崩塌 員工19死
【食力】吃這癢、吃那也癢？中醫師教你針對體質調養過敏症狀

【食力】吃這癢、吃那也癢？中醫師教你針對體質調養過敏症狀
缺水了…四川水公司 勸民眾月沖涼最多4次

缺水了…四川水公司 勸民眾月沖涼最多4次
缺水了？四川供水公司勸民眾：每月沖涼2次至4次即可

缺水了？四川供水公司勸民眾：每月沖涼2次至4次即可

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

2023-06-02 07:30
6月2日，香港鑽石山荷里活商場下午突發斬人案，兩女被斬死，39歲男凶手當場遭制服及後被捕。圖為大批警員在現場調查。（中通社）

香港商場發生砍人血案 兩女原參加生日宴遇死劫

2023-06-03 10:10

超人氣

更多 >
新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」
王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機