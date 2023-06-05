4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例
小龍蝦是不少中國民眾熱愛的美食，每年5月到10月則是小龍蝦產季。不過，四川成都市第二人民醫院近期卻不斷傳出因為吃了小龍蝦過敏被送急診的病例，有時一晚就有約10例，最多時甚至超過20例，而且這種情況已持續1個月之久。
綜合央視新聞和義烏市融媒體中心報導，一名24歲朱姓男子5月27日和朋友吃宵夜，一口氣吃掉半盆麻辣小龍蝦。幾小時後，朱男突然感覺渾身發癢、疼痛，身上滿是紅疹，還不斷反胃。
朱男立即被送到成都市第二人民醫院就診。到院時，朱男早已雙唇紅腫，全身皮疹，講話模糊，手腳出現輕度腫脹，並且胸悶、呼吸困難。
不同於朱男吃下半盆小龍蝦，義烏有名男子只吃了4隻小龍蝦，就差點送命。診治醫師指出，「再晚個半個小時，就可能危及生命。」病人來急診的時候，頭暈明顯，且血壓只有60／30毫米汞柱。
皮膚科醫師孟慧敏表示，現在進入吃小龍蝦旺季，幾乎每天晚上都會碰到10多個病例，甚至20多個過敏急診病患，若過敏嚴重還可能危及生命。
報導稱，小龍蝦含有豐富的蛋白質，且屬於「異種外來蛋白」。一些特殊族群對異體蛋白特別敏感，大量攝入之後，容易積在體內，從而產生相應IgE抗體（免疫球蛋白E抗體）。
而lgE抗體存在於人體中像是鼻、咽喉、氣管、皮膚等淋巴細胞當中，當過敏原和lgE抗體結合後產生相關抗原抗體反應，就會導致皮膚風團、喉頭水腫、血壓降低等症狀。吃小龍蝦引發急性蕁麻疹，就是由於對異體蛋白過敏所產生的症狀。
至於如何預防類似因吃小龍蝦所導致的食源性急性蕁麻疹，醫師表示，一是要養成合理的生活飲食習慣，過敏體質族群應飲食清淡，忌辛辣食物、海鮮類食品、各種酒類最好不喝或限量食用；二是要養成良好的生活習慣，預防免疫系統出現紊亂、誘發相關皮膚疾病。
另，醫師提醒幾類族群應忌食或少量食用小龍蝦，像是過敏體質者、易消化不良者、尿酸高及痛風患者、糖尿病患者抵抗力較低的民眾都要多加注意。
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