四川樂山國有林場山體崩塌 員工19死

圖為山體垮塌現場受損的工棚，不遠處救援人員正抬送一名獲救人員。（中新社）

四川省樂山市一處國有林場當地時間4日早上6時左右發生山坡地嚴重崩塌，據中新社報導，截至下午5時止，已證實有19人死亡，死傷者為林場員工，搜救工作目前仍在進行中。

綜合央視新聞、新京報等媒體報導，發生崩塌的地點是四川省樂山市金口河區永勝鄉的鹿兒坪國有林場，今早6時左右突然出現高處山坡地嚴重崩塌。當地政府動員180餘名人力和14部救援設備開展搜救。

山體垮塌發生在四川省樂山市金口河區永勝鄉鹿兒坪金開源礦業有限公司椒子崗磷礦附近，下方半山腰是金口河區金開源礦業有限公司施工駐地，垮塌掩埋了礦井平台部分生產生活設施、車輛等，並導致簡易工棚被埋和受損。

截至下午3時30分止，現場已尋獲14名罹難者遺體，並有5人失聯，另有7名傷者已被送金口河區人民醫院急救。

金口河區政府工作人員表示，發生事故山區先前也曾發生過山坡地崩塌，但並無人員傷亡。這次會出現傷亡，是因為山坡地崩塌波及林場的一處工寮。而金口河區人民醫院工作人員表示，今天確有從林場送醫的傷者，但傷者具體情況不便透露。

崩塌現場附近一名村民則表示，當地這兩天雨水較多，山上有碎石滑落崩塌，被壓的是員工宿舍樓，而這些員工來自全國各地；另一名村民指出，當地打工的本地人不多，大多來自外地，事發後全村道路都被封閉。

根據百度 百科上的訊息，金口河區是四川省樂山市的一個市轄區，位於四川省西南部，小涼山脈中部，幅員面積達598平方公里，常住人口僅3萬8727人。

金口河區境內的金口大峽谷2001年被中國國土資源部評為國家地質公園，2005年10月被《中國國家地理》評為中國最美十大峽谷之一。 金口河區也是四川省唯ㄧ不對外開放的區縣。

目前中國相關報導均未提及導致金口河區這次高位山體垮塌的可能原因，以及為何會造成如此多人遇難。