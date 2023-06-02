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路透：美中新增直飛航班 皆避開俄羅斯領空

記者陳宥菘／即時報導
美國運輸部允許中國航空公司增加往返美國班次，從原先每周8趟增加至12趟，而新增的航班飛行途徑皆未通過俄國領空。圖為一架從北京飛往紐約的國航客機。(美聯社資料照片)
美國運輸部允許中國航空公司增加往返美國班次，從原先每周8趟增加至12趟，而新增的航班飛行途徑皆未通過俄國領空。圖為一架從北京飛往紐約的國航客機。(美聯社資料照片)

美國運輸部5月時宣布，允許中國航空業者增加往返美國班次，從原先每周8趟增加至12趟，對齊了北京當局允許美國航空業者營運的班次數量。金融時報曾披露，美方為此設下的前提條件是航班不得飛越俄羅斯領空，但未獲證實。而路透最新消息指出，據航班追蹤網站FlightAware資料，新增的航班飛行途徑皆繞過俄羅斯，並未通過俄國領空。

不同於以往的是，過去批准來往美中的航班都有途經俄國領空，且據網站資料，這些更早批准的航班將維持取道俄國領空。對中國航空公司而言，原來的航道飛行時間較短，且較節省燃油。

報導指，俄羅斯目前禁止美國等國家的航班飛越領空，以報復美國在去年3月因俄國入侵烏克蘭，而禁止俄國航班穿越美國領空的封殺行為。

此前，金融時報曾指，美方為增加航班設下的前提條件是，新增航班不得飛越俄羅斯領空，當時美國交通部負責航空和國際事務的助理部長佩特松克（Annie Petsonk）曾拒絕回答此問題。

路透稱，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇亦無回應此題，僅稱，直航對於增加中美兩國人民之間的互訪至關重要。他說，「我們希望恢復更多航班將有利於兩國之間的人員流動和貿易」。

報導指，美國運輸部於5月18日批准了中國航空公司幾個赴美航班，包含中國國航北京至紐約每周一班；東方航空上海洛杉磯每周一班；廈門航空廈門至洛杉磯每周三班；南方航空廣州至洛杉磯每周二班。其中，廈航和南航航班均於5月30日生效。

俄國 俄羅斯 洛杉磯

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