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北大生弒母案二審仍判死 法官：吳謝宇作案有完全辨認能力

中國新聞組／北京30日電
北京大學學生吳謝宇弒母案，二審死刑。(取材自央視)
北京大學學生吳謝宇弒母案，二審死刑。(取材自央視)

北京大學學生吳謝宇2015年在福建福州殺害自己的母親謝天琴，並將其遺體留在宿舍，直到隔年2月才被發現。去年一審吳謝宇判死，不服上訴，北京時間30日二審公開宣判，法官維持死刑原判。

央視報導，福建省福州市中級人民法院一審認定，吳謝宇悲觀厭世，曾產生自殺之念，其父病故後，認為母親謝天琴生活已失去意義，於2015年上半年產生殺害謝天琴的念頭，並網購作案工具。同年7月10日17時許，吳謝宇趁謝天琴回家換鞋之際，持啞鈴槓連續猛擊謝天琴頭面部數下致其死亡，清理清洗現場後潛逃。

吳謝宇殺人後，編造謝天琴陪同其出國交流學習的事實，以需要生活費、學費、財力證明等理由騙取親友人民幣144萬元用於個人揮霍。為逃避偵查，吳謝宇還購買了十餘張身分證件，用於隱匿身分。福州市中級人民法院對吳謝宇以故意殺人罪、詐騙罪、買賣身分證件罪數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣十萬三千元。

宣判後，吳謝宇提出上訴。福建省高級人民法院2023年5月19日公開開庭審理查明的事實與一審一致。福建省高級人民法院認為，吳謝宇作案前精心預謀，準備作案工具，謀畫殺人手段以及對作案現場的佈置和清理，作案手段極其殘忍，作案後偽造謝天琴筆跡製造謝天琴存活的假象騙取親友錢款，網購他人身分證件並毀壞隨身手機卡以逃避偵查，將騙得的錢款用於揮霍，毫無認罪、悔罪之意。

二審法官認為，吳謝宇罪行極其嚴重。綜合全案證據，吳謝宇作案時具有完全的辨認能力和控制能力。一審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。裁定駁回上訴，維持原判。

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