中國淄博燒烤爆紅 WSJ：省錢式消費反映經濟不振的苦澀

五月份以來，打著「淄博燒烤」名號的新餐飲店悄悄地開遍京城。圖為北京西城區一處翻新的夏日露天啤酒夜市。(香港中通社)

中國山東淄博因燒烤成為網紅城市，雖然吸引大量旅客，但華爾街 日報指出，這突顯了中國人越來越注重省錢式的消費及樂趣，而不是奢侈消費，這種現象恐怕會影響中國經濟復甦。

華爾街日報26日報導指出，中國自2022年底鬆綁疫情 防控措施後，中國民眾消費及旅遊也開始增加，而中國政府正是依賴消費來推動經濟反彈。

今年五一假期中國民眾的國內遊出遊人次較2019年同期增加19%，但旅遊總支出僅成長了0.7%。

中國通膨也接近零的水平，4月份CPI年增僅0.1%，為兩年多來最小升幅，反映消費支出疲軟。中國整體經濟似乎也未見起色，4月份青年人失業率達到創紀錄的20.4%，高於2022年底的16.7%。

報導指出，以近期成為中國國內旅遊網紅城市淄博為例，今年3月有480萬人到當地旅遊，超過了當地470萬的人口數量。

每天晚上有成千上萬遊客在淄博露天吃烤羊肉串，將小塊羊肉和其他肉類或蔬菜串在簽子上燒烤，包裹在薄餅裡，然後包上小蔥，抹上蒜蓉辣醬一起吃。

旅客還會用塑膠杯子來喝便宜的啤酒，一邊吃一邊自拍。兩個人只需花20美元就可以吃喝一頓。

不少民眾表示，防疫 措施解除後第一次旅遊，就是到淄博。不過，報導指出，這反映了中國民眾越來越看重樂趣和省錢，而不是奢侈消費，對中國經濟復甦造成影響。

報導分析，淄博突然爆紅歸功於當地政府異常成功的宣傳活動。據當地官媒報導，淄博共青團今年2月邀請了260多名化工專業的學生來淄博吃燒烤，許多學生隨後在網上發布在淄博的遊玩照片，很快成為網上熱門話題。

當地官員趁熱打鐵召開記者會，宣布淄博將在五一假期舉行燒烤節，吸引各路網紅紛紛到淄博打卡。

報導指出，最近一篇在網路上廣為流傳的評論文章指出，淄博爆紅不能解決困擾許多中國小城市的經濟問題，因為很多中國年輕人只是跟風網紅消費，而不是獨立思考。