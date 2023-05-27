中國製C919商業首航 飛機餐、登機證搶先曝光

對於參加首次商業載客飛行的旅客，東航準備了具有紀念意義的特殊登機牌。(取材自央視)

中國人要坐上國產大飛機了。C919商業航班首航北京 時間28日上午10時45分由上海虹橋飛往北京，預計下午1時10分抵達首都機場，C919的特殊登機牌與機上餐點搶先曝光。

綜合媒體報導，東航 為全球首架C919配備了兩艙布局164座，包括8個公務艙和156個經濟艙，均選用國產客艙座椅，客艙還選裝了共20個12英寸吊裝顯示器，支持高清1080P電影放映，這也是東航單通道機隊首次引入1080P的節目裝載。

對於參加首次商業載客飛行的旅客，東航也是做了特別的設計，準備了具有紀念意義的特殊登機牌。

最讓旅客期待的，就是飛機上的餐食供應了。據瞭解，由旅客投票 選出的主題餐食將會在航班上亮相。其中，經濟艙的這款餐食叫「五福臨門」，主食是臘味煲仔飯，搭配三色水果拼盤、C919首航特色芒果布丁、東航自製巧克力酥餅以及大白兔牛奶。

而東航C919明天上海-成都往返航班開放售票，民眾搶購，票價原人民幣919元（約130美元）飆升到1857元（約263美元）。

從社交平台上看到，5月26日晚9點半左右，有網友曬出5月29日往返上海-成都的C919機票，並激動表示，「老闆批假了，衝！」另一旅客王先生在27日上午終於順利購得29日當天往返上海-成都的兩張C919機票，一共花了3000餘元，「略貴，但這是情懷啊。」