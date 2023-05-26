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中國特使抵俄羅斯推動俄烏停火 歐洲國家意見不一

編譯周辰陽／即時報導
中國歐亞事務特別代表李輝26日抵達「五國行」最終站、俄羅斯首都莫斯科。歐新社
中國歐亞事務特別代表李輝26日抵達「五國行」最終站、俄羅斯首都莫斯科。歐新社

華爾街日報26日獨家披露，赴歐洲「五國行」推動北京當局對烏克蘭和平計畫的中國歐亞事務特別代表李輝傳達了明確訊息，指美國在歐洲的盟友應該維護他們的自主，並敦促立即停火，讓俄羅斯管有現在占領的烏國國土。

此前新聞報導，李輝已先後訪問歐盟總部、烏克蘭、波蘭、法國與德國，26日抵達最終站莫斯科，並會晤俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。根據熟知商談的西方官員說法，李輝敦促歐洲各國政府把中國視為美國的經濟替代方案，並稱他們應該迅速採取行動，在俄烏衝突蔓延之前就讓其結束。

雖然這些官員表示，現在就否定北京當局的努力還為時過早，但考慮到中俄關係如此密切，他們質疑中方在任何談判充當誠實調解人的能力。這些官員還說，在俄軍撤出烏克蘭之前，他們不認為可能實現和平。

中國外交部沒有立即回應置評請求。一位跟李輝交談過的外交官透露，「我們解釋，除非俄軍撤出，否則凍結衝突不符合國際社會利益」，李輝也被告知「歐洲不可能自美國分裂」，而且歐洲不會撤回對烏克蘭的支持。

另一位外交官表示，「他們可能是在測試西方的團結，並試圖展現主動」。還有一位人士認為，中國的主要利益似乎是確保俄羅斯不會輸掉這場戰爭跟莫斯科不會使用核武。

烏克蘭 俄羅斯 北京

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