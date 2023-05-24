習近平會俄總理：願在核心利益問題互相堅定支持

中國國家主席習近平（右）24日在北京會見俄羅斯總理米舒斯京。 取自央視新聞

中國國家主席習近平 24日在北京 會見俄羅斯 總理米舒斯京（Mikhail Mishustin），習近平表示中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上，繼續相互堅定支持。

根據央視新聞報導，習近平在會見中指出，鞏固好、發展好中俄關係，既是民心所向，也是大勢所趨，希望雙方繼續發揮中俄合作空間大、前景廣、動力足的優勢，把各領域合作推向更高水平，不斷豐富兩國新時代全面戰略協作夥伴關係的內涵。

習近平稱，中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上，繼續相互堅定支持，在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊舞台加強協作。

他稱雙方要繼續深挖潛力，提升經貿投資合作水平，健全雙邊合作體制機制，鞏固和擴大能源、互聯互通等合作基本盤，打造更多新的增長點，要繼續擴大人文交流，開創民心相通新局面。

習近平說，中方願同俄方及歐亞經濟聯盟各國一道，促進共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接合作，推動形成更加開放的區域大市場，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通，為地區國家帶來實實在在的利益。

根據報導，米舒斯京轉達俄總統普亭對習近平的親切問候和良好祝願，他表示今年3月習近平對俄羅斯進行歷史性的國事訪問非常成功，開闢了俄中全面戰略協作夥伴關係的新時代。

他指俄方願同中方認真落實兩國元首達成的重要共識，充分利用兩國總理定期會晤及相關合作機制，加深各領域務實合作，俄方願同中方一道推動世界多極化進程，鞏固以國際法為基礎的國際秩序。俄方期待同中方進一步加強人文交流，使俄中友好世代相傳。