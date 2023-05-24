我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德桑提斯盟友在提早初選州啟動2億元宣傳攻勢

債限大限日迫近 理財顧問建議投資人聚焦「3P」自保

習近平會俄總理：願在核心利益問題互相堅定支持

記者羅印冲／即時報導
中國國家主席習近平（右）24日在北京會見俄羅斯總理米舒斯京。 取自央視新聞
中國國家主席習近平（右）24日在北京會見俄羅斯總理米舒斯京。 取自央視新聞

中國國家主席習近平24日在北京會見俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin），習近平表示中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上，繼續相互堅定支持。

根據央視新聞報導，習近平在會見中指出，鞏固好、發展好中俄關係，既是民心所向，也是大勢所趨，希望雙方繼續發揮中俄合作空間大、前景廣、動力足的優勢，把各領域合作推向更高水平，不斷豐富兩國新時代全面戰略協作夥伴關係的內涵。

習近平稱，中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上，繼續相互堅定支持，在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊舞台加強協作。

他稱雙方要繼續深挖潛力，提升經貿投資合作水平，健全雙邊合作體制機制，鞏固和擴大能源、互聯互通等合作基本盤，打造更多新的增長點，要繼續擴大人文交流，開創民心相通新局面。

習近平說，中方願同俄方及歐亞經濟聯盟各國一道，促進共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接合作，推動形成更加開放的區域大市場，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通，為地區國家帶來實實在在的利益。

根據報導，米舒斯京轉達俄總統普亭對習近平的親切問候和良好祝願，他表示今年3月習近平對俄羅斯進行歷史性的國事訪問非常成功，開闢了俄中全面戰略協作夥伴關係的新時代。

他指俄方願同中方認真落實兩國元首達成的重要共識，充分利用兩國總理定期會晤及相關合作機制，加深各領域務實合作，俄方願同中方一道推動世界多極化進程，鞏固以國際法為基礎的國際秩序。俄方期待同中方進一步加強人文交流，使俄中友好世代相傳。

習近平 俄羅斯 北京

上一則

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

下一則

亞馬遜否認中文官網將停運 稱在中國業務不受影響

延伸閱讀

接見俄總理 習近平：請轉達我對老朋友普亭的問候

接見俄總理 習近平：請轉達我對老朋友普亭的問候
空懸近5個月… 中駐美大使謝鋒抵美赴任

空懸近5個月… 中駐美大使謝鋒抵美赴任
美印太司令籲美中和平共處 稱美對台政策不變

美印太司令籲美中和平共處 稱美對台政策不變
脫口變脫軌 「笑果」事件引發行業發展反思

脫口變脫軌 「笑果」事件引發行業發展反思

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28

超人氣

更多 >
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險
香茅精油趕不走蚊子 試試這兩款驅蚊器

香茅精油趕不走蚊子 試試這兩款驅蚊器
加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程
心酸…拿白卡住養老院 他們每月靠30元過日子

心酸…拿白卡住養老院 他們每月靠30元過日子