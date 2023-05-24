我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

國泰航空CEO再就歧視乘客道歉：領導跨部門全面檢討

記者林宸誼／即時報導
國泰航空行政總裁林紹波24日中午，用普通話第四次就就歧視乘客事件致歉，並將親自領導跨部門的工作小組作出全面檢討，重新審視公司服務流程、人員培訓和相關制度。（取材自南方都市報）
國泰航空行政總裁林紹波24日中午，用普通話第四次就就歧視乘客事件致歉，並將親自領導跨部門的工作小組作出全面檢討，重新審視公司服務流程、人員培訓和相關制度。（取材自南方都市報）

國泰航空空服員歧視不會說英語乘客事件持續發酵，為平息中國網友怒火，國泰航空23日晚間第三度發布道歉聲明，行政總裁林紹波24日中午，用普通話第四次就事件致歉，並指將親自領導跨部門的工作小組作出全面檢討，重新審視公司服務流程、人員培訓和相關制度。

香港澄新聞報導，國泰航空行政總裁林紹波，24日在廣州出席「粵港合作周」啟動儀式暨SmartHK「推動高品質發展·香港論壇」時，用普通話再次致歉。他表示，今後將會帶領一個工作小組全面檢討，審視公司服務流程等相關制度，改善相關方面的情況。

林紹波還指出，此次事件對國泰航空品牌形象有負面影響，特別是在中國，但希望能給予國泰航空機會改善服務。

南方都市報報導，林紹波表示，事件發生後，國泰航空已經成立專案小組，並於23日中午停止涉事員工的飛行任務，23號下午完成對事件的調查，根據公司的規章制度，於23號晚上對涉事的飛行服務員予以解聘。

林紹波再次重申，對於個別員工嚴重違反公司的規章制度以及道德準則的行為，國泰航空將秉持零容忍的態度，對此情況決不允許再次發生。

他表示，國泰航空以此為鑒，努力為旅客提供更加滿意的旅行體驗，所親自帶領的跨部門的小組做出全面的檢查，重新檢討服務流程，培訓等，進一步提升國泰航空的服務品質，在檢討當中，最重要的是所有國泰員工必須尊重來自不同背景文化的旅客。

林紹波提到，這次的事件也給國泰航空一個機會去重新檢視其在境內的服務。對於因本次風波被解雇員工，林紹波表示吸取教訓，也會做好員工內部解釋工作。他表示，國泰航空的空乘人員已經非常國際化，有不同的語言技能，我們將來也會檢視空乘人員的組合以及他們的語言能力等各方面。

5月23日晚，國泰航空就「網友在網路平台舉報國泰航空空乘歧視非英語乘客」一事發布聲明。聲明稱作為國泰航空行政總裁，林紹波代表國泰航空，就有關旅客在5月21日國泰航班CX987上的經歷，再次向受影響的乘客和社會各界表示誠摯的歉意。

歧視 香港

上一則

中俄「本幣結算」加強經濟主權

下一則

中國外交部喊話美國：為新任大使謝鋒提供支持和便利

延伸閱讀

歧視風波 國泰航空3度道歉 炒掉3空服員「絕不姑息」

歧視風波 國泰航空3度道歉 炒掉3空服員「絕不姑息」
歧視風波 乘客補刀：對白人殷勤 國泰航空空姐只說英語

歧視風波 乘客補刀：對白人殷勤 國泰航空空姐只說英語
國泰歧視風波 李家超感痛心失望 需重塑香港好客形象

國泰歧視風波 李家超感痛心失望 需重塑香港好客形象
港漂男嘆公司禁員工講「普通話」 一講就罰錢

港漂男嘆公司禁員工講「普通話」 一講就罰錢

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險