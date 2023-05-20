馬來西亞網紅「羅杰叔叔」調侃北京 微博遭禁言

馬來西亞網紅「羅杰叔叔」在一段影片中調侃中國政府的科技監控和對台灣是其領土的宣稱，其微博帳號遭到禁言。(擷自YouTube Nigel Ng影片)

中國當局近期整肅脫口秀演員言論，繼李昊石被立案調查外，馬來西亞網紅「羅杰叔叔」在一段影片中調侃中國政府的科技監控和對台灣是其領土的宣稱，其微博 帳號也遭到禁言。

影片來源：YouTube mrnigelng

美國之音今天報導，本名為黃瑾瑜（Nigel Ng）的馬來西亞籍脫口秀演員及網紅「羅杰叔叔」，5月16日為他即將在6月4日發布的脫口秀特輯在推特上貼出一段宣傳影片後，其微博帳號顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」；另其在中國網站嗶哩嗶哩（俗稱B站）上的主頁也顯示帳號封禁中。

他幾天前在推特、Instagram、YouTube等社群網站上發布的一段影片，調侃中國政府的科技監控和對台灣是其領土的宣稱。

馬來西亞網紅「羅杰叔叔」在一段影片中調侃中國政府的科技監控和對台灣是其領土的宣稱，其微博帳號遭到禁言。(擷自YouTube Nigel Ng影片)

影片開頭，黃瑾瑜在得知一位觀眾來自中國後，立刻表示「中國，好國家，好國家」，並做出一個小心謹慎的表情；他說「我們現在都得這樣說了，對不對？手機 都在監聽著，這位侄子用華為手機，他們都在監聽著」，隨後邊拍打自己的手機邊說習主席萬歲，習主席萬歲。

影片裡，他問觀眾裡有沒有來自台灣，當遠處傳來一陣歡呼聲後，他說：「不是個真正國家，不是個真正國家。我希望有一天你們重回祖國的懷抱。一個中國！」

他講完後說羅杰叔叔今晚之後就要「被取消」了，然後低頭對那位中國觀眾說，請給羅杰叔叔寫一份正面的報告。親愛的中共，羅杰叔叔是一位好同志 ，好同志。請別消失他。

雖然這段影片沒有發布在中國的社媒平台上，但他還是遭到了中國民族主義者們的攻擊；例如指他陰陽怪氣支持台獨，還把所有歐美圍剿中國的謠言和偏見用了一遍、另有人批評他短短幾分鐘時間這麼大量且密集地把歐美針對中國污衊中傷的謠言哏全部說一遍。

黃瑾瑜是近一周來第2位在中國遭到懲罰的脫口秀演員。上周，中國脫口秀演員House（李昊石）被指近日在一場表演中侮辱中國解放軍，之後遭到公安機關立案調查。其所屬公司也被行政處罰：警告、沒收違法所得人民幣132萬5381.6元、罰款1335萬3816元（約190萬美元）。