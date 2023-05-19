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與G7互別苗頭 習近平提中亞合作8點建議

中央社台北19日電
中國國家主席習近平今天主持中國－中亞峰會。(歐新社)
中國國家主席習近平今天主持中國－中亞峰會。(歐新社)

七大工業國集團（G7）領袖高峰會今天登場，中國國家主席習近平今天主持中國－中亞峰會時提出合作8點建議，包括擴大能源合作以及「維護地區和平」等。

新華網今天報導，習近平上午在陜西省西安市國際會議中心主持中國—中亞峰會表示，中方願以舉辦這次峰會為契機與各方密切配合，將中國—中亞合作規劃好、建設好、發展好，並就中國與中亞國家合作提出8點建議。

首先是加強機制建設，成立外交、經貿、海關等會晤機制和實業家委員會，為各國開展全方位互利合作搭建廣泛平台；其次是拓展經貿關係，中方將提出更多貿易便利化舉措，推動貿易規模邁上新台階。

第三是深化互聯互通。中方將全面提升跨境運輸過貨量，提升中吉烏、中塔烏公路通行能力，推進中吉烏鐵路項目對接磋商。第四是擴大能源合作。中方倡議建立中國—中亞能源發展夥伴關係，加快推進中國—中亞天然氣管道D線建設，擴大雙方油氣貿易規模，發展能源全產業鏈合作，加強新能源與和平利用核能合作。

第五是推進綠色創新，歡迎中亞國家參與可持續發展技術、創新創業、空間訊息科技等「一帶一路」專項合作計劃。第六是提升發展能力，在中亞國家設立更多魯班工坊，以及向中亞國家提供總額人民幣260億元（約美元41.6億元）的融資支持和無償援助。

第七是加強文明對話，將在中亞設立更多傳統醫學中心，加快互設文化中心。第八是維護地區和平，願幫助中亞國家加強執法安全和防務能力建設，支持各國自主維護地區安全和反恐努力，繼續發揮阿富汗鄰國協調機制作用，共同推動阿富汗和平重建。

G7領袖峰會今天在日本廣島登場，選在前一天首屆中國－中亞峰會登場，外界認為這與G7有互別苗頭之意；德國之聲則報導，華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心的客座研究員邱芷恩（Niva Yau）認為，北京正試圖建立一種「區域團結」，以推動其目標。

G7 阿富汗 習近平

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