中國宣布開放台灣旅行團 陸委會：歡迎對岸解除禁令

陸委會19日發布新聞稿指出，主張中國應該同時開放中客赴台，陸委會建議兩岸就恢復雙向觀光進行協商。（聯合報系資料照片）

中國國台辦19日上午宣布即日起恢復旅行社經營台灣居民赴中國團隊遊業務，等同宣告恢復旅行社經營台灣團客赴中旅遊，而陸委會表示，歡迎對岸解除禁令，也主張中國應該同時開放中客赴台，陸委會建議兩岸就恢復雙向觀光 進行協商。

陸委會19日下午發布新聞稿指出，今天中國方面宣布恢復中方旅行社經營台灣居民到中國團隊遊業務，「對於對岸解除他們這項禁令，我們表示歡迎，我們也主張陸方應該同時開放大陸民眾來台旅遊的限制，才能逐步達到疫情 前正常交流的原貌」。

陸委會並公開建議兩岸協商，表示兩岸觀光因疫情及中方基於「特定因素」考量等因素，已暫停3年多，「重新恢復之前，必需雙方經由既有的機制進行溝通，作好安排」。具體而言，針對保障雙方人民在對方的旅遊安全、確保旅遊品質、市場秩序、旅遊糾紛、突發意外處理、行方不明事件處理等，「應根據中斷幾年來情勢變化，重新檢視，做出妥適的安排」，以達到雙方恢復兩岸旅遊交流之美意。

陸委會強調，「我方一向歡迎大陸民眾來台觀光旅遊，也並未限制台灣民眾前往中國大陸旅遊」。

對中國這次宣布的措施，台灣交通部觀光局長張錫聰19日上午表示雖樂見但希望雙向同步開放，他強調，目前禁止旅行業者接待及組團前往對岸的「禁團令」還不會解除，會等台灣海峽兩岸觀光旅遊協會及海峽兩岸旅遊交流協會協商後才解除。

此前在2020年1月24日，時任台灣交通部長林佳龍宣布禁止旅行業組團前往中國旅遊，要求旅行社暫停接待中國觀光團，並協調旅行社安排中國觀光團於1月31日前離境。儘管邊境已解封，但兩岸旅遊觀光團業務迄未恢復。