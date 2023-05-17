使館外牆展示烏克蘭國旗相挺 中國：別搞政治宣傳

加拿大駐北京大使館自去年就掛起烏克蘭國旗。（取自加拿大駐北京大使館微博）

外交官告訴路透，中國已經照會駐北京 的數個外國代表機構不要在所屬建築外牆展現「政治宣傳」，相關要求似乎針對它們自從俄羅斯全面入侵烏克蘭 以來所展示的烏克蘭國旗圖像。

路透報導，與中國關係密切的盟友俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭，引發國際譴責聲浪，數個國家駐中國外交代表機構升起烏克蘭國旗，或在海報和燈箱上展現烏克蘭國旗的圖像相挺。

要求匿名的外交官告訴路透：「我們和其他代表機構收到要求大使館 和代表處避免使用建築外牆進行『政治宣傳』的照會。」這名外交官所屬大使館外牆展示烏克蘭國旗的圖像。

這名外交官表示，所屬代表機構無意照辦。

駐北京的另外3名外交官證實中國發出這項照會，內容雖然沒有直接提到烏克蘭國旗，但顯然是針對這而來。

路透還沒有看到這項照會；中國外交部沒有立即回覆置評請求。

根據一名路透的目擊者指出，俄羅斯對烏克蘭發動它所謂「特別軍事行動」數週後，加拿大駐中國大使館外牆上的烏克蘭國旗海報就遭人以反北大西洋公約組織（NATO）相關塗鴉破壞。

歐洲聯盟、英國、德國、波蘭駐北京大使館也都在外牆上展示烏克蘭國旗圖像。這些機構沒有立即回覆置評請求。

中國就烏克蘭和平提出呼籲，但是沒有譴責俄羅斯，因而遭到西方國家批評。

駐北京的一些大使館也展示彩虹旗聲援同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT）社群，藉以標誌5月17日國際不再恐懼同性戀、跨性別與雙性戀日（International Day against Homophobia, Transphobia, and Biphobia），以及6月男女同性戀、變性人、跨性別者驕傲月（LGBT Pride Month）。

中國近年來對LGBT運動進行打壓，遭人權團體批評。北京是否也反對各國代表機構展示彩虹旗，目前仍不得而知。