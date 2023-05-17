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離岸人民幣兌美元再貶破7 外媒指中國復甦前景黯淡

記者謝守真／即時報導
離岸人民幣17日盤中一度跌破「7」，這是去年12月29日以來離岸人民幣對美元匯率首次貶破「7」這一整數關口。(歐新社)
離岸人民幣17日盤中一度跌破「7」，這是去年12月29日以來離岸人民幣對美元匯率首次貶破「7」這一整數關口。(歐新社)

離岸人民幣對美元匯率17日跌破「7」這一數字關口，此次也是創去年12月29日以來最低。而在岸人民幣一樣走低，對美元即期匯率於今日（17日）在以6.9860開盤後，逼近「7」關口。路透以標題「隨著中國的復甦前景黯淡，離岸人民幣跌破7」（Offshore yuan weakens past key 7 per dlr as China's recovery sputters）為報導；華爾街日報中文網相關報導也指，這顯示中國經濟弱復甦勢頭確立。

今年以來，人民幣對美元匯率先漲後跌，1月收復6.70關口後震盪回落，回貶幅度約已有4％，再度逼近「7」關口。

路透17日報導分析，中國4月份的工業生產和零售銷售增長低於預期，表示該經濟在第二季開始失去了前進的動力，其更突顯了新冠疫後復甦的不穩定。

報導中，瑞穗銀行外匯策略師Ken Cheung認為，中國4月份的數據令人失望，此是導致人民幣迅速下跌的主因。另，周末G7廣島峰會期間，美國可能將簽署一項行政命令，來限制美企對中在高科技等相關領域的投資，這點也限制了外資的流入速度。

匯豐銀行則稱，其公司正在轉為賣出人民幣兌美元的交易方式，「我們認為短期內人民幣仍面臨挑戰」。對此，匯豐更警告，在岸人民幣兌美元突破「7」後，大陸的外匯接下來可能會轉向更具防禦性的政策。

馬來亞銀行則表示，人民幣走跌「反映出對中國最近發布的數據感到失望，也顯現中國境內的需求疲軟」。並指，西方國家與中國之間的地緣政治緊張局勢也可能因此拖累人民幣。馬來亞銀行預測，中國央行將在6月後開始放寬利率來幫助經濟，也許到時美國聯準會也將暫停進一步加息。

匯率 匯豐 華爾街

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