巴菲特評台積電 國台辦：值得台灣同胞認真聽、認真想

股神巴菲特直言台積電是好公司，但因地緣關係波克夏會減少持股，在15日公布的第一季報表裡已出清所有台積電。(美聯社)

中國國台辦發言人馬曉光今天在例行新聞發布會上，被一家港媒問到股神巴菲特 日前稱台積電 是個好公司，但他不喜歡台積電所在的位置時， 他表示，巴菲特的話值得台灣同胞認真聽、認真想。

港媒問了兩個問題，第一個問題是，巴菲特日前在股東大會上說，台積電是好公司，但所在的地方不好，擔心台海危機。其實有很多海外企業減少了在台投資。島內也有評論說，民進黨 所謂「抗中保台」連台積電都很難保得住。請問國台辦有何評論？

馬曉光只簡短回答，「巴菲特的話值得台灣同胞認真聽、認真想。我不作太多評論。」

而港媒的第二個問題是，據消息透露美國政府正在計劃向台灣提供價值5億美元的武器援助。近期還會派遣百餘名軍人到台灣協助訓練台軍。國台辦如何評論？

馬曉光回答說，我們的立場是清楚的。無論是企圖「以台制華」，還是妄想「倚外謀獨」，都不會得逞。如果他們持續挑戰、逼迫，我們將不得不採取斷然措施，捍衛國家主權和領土完整，任何人都不要低估我們的堅強決心、堅定意志、強大能力。