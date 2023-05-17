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巴菲特評台積電 國台辦：值得台灣同胞認真想

巴菲特評台積電 國台辦：值得台灣同胞認真聽、認真想

記者黃國樑／即時報導
股神巴菲特直言台積電是好公司，但因地緣關係波克夏會減少持股，在15日公布的第一季報表裡已出清所有台積電。(美聯社)
股神巴菲特直言台積電是好公司，但因地緣關係波克夏會減少持股，在15日公布的第一季報表裡已出清所有台積電。(美聯社)

中國國台辦發言人馬曉光今天在例行新聞發布會上，被一家港媒問到股神巴菲特日前稱台積電是個好公司，但他不喜歡台積電所在的位置時， 他表示，巴菲特的話值得台灣同胞認真聽、認真想。

港媒問了兩個問題，第一個問題是，巴菲特日前在股東大會上說，台積電是好公司，但所在的地方不好，擔心台海危機。其實有很多海外企業減少了在台投資。島內也有評論說，民進黨所謂「抗中保台」連台積電都很難保得住。請問國台辦有何評論？

馬曉光只簡短回答，「巴菲特的話值得台灣同胞認真聽、認真想。我不作太多評論。」

而港媒的第二個問題是，據消息透露美國政府正在計劃向台灣提供價值5億美元的武器援助。近期還會派遣百餘名軍人到台灣協助訓練台軍。國台辦如何評論？

馬曉光回答說，我們的立場是清楚的。無論是企圖「以台制華」，還是妄想「倚外謀獨」，都不會得逞。如果他們持續挑戰、逼迫，我們將不得不採取斷然措施，捍衛國家主權和領土完整，任何人都不要低估我們的堅強決心、堅定意志、強大能力。

另在台灣打球的前NBA球員霍華德近日與賴清德合拍宣傳片時，稱台灣為「國家」引發爭議，馬曉光也表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，從來不是一個國家。這是國際社會的普遍共識和基本常識。有關人士應該了解這個常識，多補補課。民進黨當局利用各種手段，不遺餘力鼓吹、製造台獨，不過是場鬧劇。

大陸國台辦發言人馬曉光。（記者賴錦宏/攝影）
大陸國台辦發言人馬曉光。（記者賴錦宏/攝影）

台積電 巴菲特 民進黨

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