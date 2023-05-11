中國晶圓代工大廠中芯國際 Q1淨利潤年減44%

中國晶圓代工巨頭中芯國際11日公告，第1季銷售收入為人民幣102.09億(約14.7億美元)，年減13.9%；第1季淨利潤人民幣15.91億，年減44%。中芯國際預計第2季銷售收入月增5%至7%，毛利率 預計在19%到21%之間。但下半年復甦不明朗，所以維持全年銷售收入年增率降幅為低十位數，且毛利率在20%左右。

對於淨利下滑原因，中芯國際表示，因為晶圓銷售量減少及產能利用率下降所致。

值得注意的是，中芯國際研發投入合計人民幣11.54億元，年增9.9%。研發投入占營業收入的比例為11.3%，增加了2.4個百分點。

集微網拆解財報分析，從應用分類營收 占比來看，中芯國際第1季顯示：智慧型手機 佔23.5%，物聯網佔16.6%，消費電子佔26.7%，其他佔33.2%；從地區分，來自中國的營收占比增至75.5%，美國的營收占比為19.6%，歐亞地區占比則為4.9%。

中芯國際表示，預計第2季產能利用率與出貨量會高於第1季。展望2023全年，雖然第2季收入觸底回升，但下半年復甦幅度不甚明朗，整體而言，尚未看到市場全面回暖，因此對於全年的指引維持不變。

中芯國際指出，將依據擴產計畫推進相應的資本開支。目前，中芯深圳已進入量產，中芯京城預計下半年進入量產，中芯東方預計年底通線，中芯西青還在建設中。

近兩日，中芯國際在A股一度重挫近10％，分析認為可能與業績不如預期有關。天風證券電子行業潘暕團隊日前也對市場打了「預防針」，該團隊指出，半導體行業正處於周期底部，不要對第1季和第2季的財務訊息抱有高度期望。

此前，中芯國際公布第1季業績指引，預計2023年第1季度銷售收入月減10%-12%，毛利率在19%-21%之間。保持謹慎態度。