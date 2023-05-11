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重慶副市長熊雪涉嫌嚴重違法 被中紀委調查

特派記者賴錦宏／北京即時報導
重慶副市長熊雪涉嫌嚴重違紀違法，被中紀委調查。（微博照片）
重慶副市長熊雪涉嫌嚴重違紀違法，被中紀委調查。（微博照片）

又有省部級高官落馬！中紀委網站11日晚上公布，重慶市政府黨組成員、原副市長熊雪涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

熊雪，1962年12月出生，長期在重慶工作，曾任永川區委書記、重慶市商務委員會主任、重慶糧食局局長、 重慶市發革委主任，2019年擔任副市長、重慶高新區黨工委書記。

據公開資料顯示，熊雪一直在重慶工作，曾任：共青團四川省重慶市南岸區委書記，南岸區體委主任，南岸區委辦公室主任，南岸區副區長，江津市市長，重慶市高新區黨工委副書記、管委會副主任，重慶市北部新區管委會副主任，市高新區管委會副主任， 重慶市北部新區管委會主任、黨工委副書記、書記等職。

2013年，熊雪任永川區委書記；2016年任重慶市商務委員會主任、黨組書記；2018年任重慶市發改委主任、黨組書記。

2019年，出任重慶市副市長，後兼任重慶高新區黨工委書記。

今年1月，重慶市政府領導班子換屆後，熊雪不再擔任副市長職務，只擔任市政府黨組成員。

今年1月，重慶選舉產生出席第十四屆全國人民代表大會代表60名，熊雪位列其中；但2月24日，全國人大常委會公佈了最終的有效名單，熊雪不在列。原因是，「經全國人大常委會審查不符合法律規定的基本條件」，其代表資格不獲確認。

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