中國出生率驟降 嬰幼兒產品商力拓多元市場

中國2022年人口數據顯示，人口60年來首次出現萎縮。（路透）

中國今年年初公布2022年人口數據，其顯示人口在60年來首次呈萎縮狀態，當時有分析認為， 這代表中國已進入「人口負成長時代」，其走勢恐將影響全球；路透今報導，對於許多中國嬰幼兒產品製造商來說，去年人口歷史性下降，已經對它們造成影響，正在尋求解決方案，包括提高產品年齡層，及擴展海外銷售市場。

事實上，中國境內嬰幼兒相關銷售額正在面臨下滑，相關企業使出渾身解術努力開發新的收入來源，廠商不只將產品多樣化，拉寬業務至成年人市場，甚至是積極開拓海外市場（包含東南亞 和印度等地）的年輕族群。

於香港 上市的健合國際控股（H&H國際控股），其收入有近半來自嬰幼兒配方奶粉、食品和尿布等嬰兒產品。執行長貝迪（Akash Bedi）透露，接下來擴展全球市場是其公司的優先目標。由於出生率下降至歷史最低，使得供過於求加劇並導致價格下跌，其紙尿褲品牌杜迪（Dodie）去年在中國的收入就直直下滑了12個百分比；不過，好在其成人營養部門的全球收入增長了12.5%補足了該公司嬰幼兒產品的缺口。

為了求生存，不只是健合公司，上海童裝Natunakids公司創辦人張艷則表示，「出生率下降的影響非常非常有感，我們以前做很多套親子裝，或是只做給幼童，如今我們都要求工廠做成成年人的尺寸。」除了改變策略以外，張艷認為童裝產商必須要越來越有創意。

中國市場研究公司（CMR）預估，中國的兒童商品和服務（包括教育 ）市場目前每年價值約5000億美元，並預測在未來五年其市場恐將縮水15%至20%左右。CMR總經理雷小山提醒，嬰幼兒用品企業如不多元發展，將面臨收入不佳，以及股價暴跌的困難處境。