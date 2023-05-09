日方通報 中國海軍5艦種齊穿日本海

中國「太湖」號綜合補給艦。（圖／日本防衛省）

在中國解放軍 持續派軍機、軍艦於台灣外圍海、空域活動之際，日本 防衛省統合幕僚監部8日發布「中國海軍艦艇動向」通報，日本海上自衛隊在5日晚8時至6日0時左右，於禮文島西北約 40公里海域上發現中國海軍055型驅逐艦「拉薩」號及導彈護衛艦「棗莊」號等總計5艘艦船，沿宗谷海峽向東北方航行，駛向鄂霍次克海。

日本防衛省資料顯示，5日晚間8時，中國海軍052D型導彈驅逐艦「貴陽」艦、「齊齊哈爾」艦，以及903型綜合補給艦「太湖」艦，三軍艦皆穿越日本海航行。

而6日凌晨0時，中國海軍055型大艦「拉薩」艦、054A型導彈護衛艦「棗莊艦」、「齊齊哈爾」艦和「貴陽」艦、「太湖」艦組成艦艇編隊延宗谷海峽，穿越日本海進入鄂霍次克海活動。

除了上述5艦艇之外，據了解，日海上自衛隊艦艇及巡邏機監視，中國1艘情報蒐集艦也於5日下午4時，在青森縣龍飛崎西南大約30公里處通過津輕海峽，航向太平洋。

此次，中國軍艦艇穿越日本海，日海上自衛隊出動第一導彈艇隊所屬的「若鷹」號，以及第二航空群所屬的「P-3C獵戶座」反潛偵察機，執行監視和情報搜集。