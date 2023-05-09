日方通報 中國海軍5艦種齊穿日本海
在中國解放軍持續派軍機、軍艦於台灣外圍海、空域活動之際，日本防衛省統合幕僚監部8日發布「中國海軍艦艇動向」通報，日本海上自衛隊在5日晚8時至6日0時左右，於禮文島西北約40公里海域上發現中國海軍055型驅逐艦「拉薩」號及導彈護衛艦「棗莊」號等總計5艘艦船，沿宗谷海峽向東北方航行，駛向鄂霍次克海。
日本防衛省資料顯示，5日晚間8時，中國海軍052D型導彈驅逐艦「貴陽」艦、「齊齊哈爾」艦，以及903型綜合補給艦「太湖」艦，三軍艦皆穿越日本海航行。
而6日凌晨0時，中國海軍055型大艦「拉薩」艦、054A型導彈護衛艦「棗莊艦」、「齊齊哈爾」艦和「貴陽」艦、「太湖」艦組成艦艇編隊延宗谷海峽，穿越日本海進入鄂霍次克海活動。
除了上述5艦艇之外，據了解，日海上自衛隊艦艇及巡邏機監視，中國1艘情報蒐集艦也於5日下午4時，在青森縣龍飛崎西南大約30公里處通過津輕海峽，航向太平洋。
此次，中國軍艦艇穿越日本海，日海上自衛隊出動第一導彈艇隊所屬的「若鷹」號，以及第二航空群所屬的「P-3C獵戶座」反潛偵察機，執行監視和情報搜集。
於此之前，日本防衛省於2日曾發布消息稱，1架推測屬於中國的無人機當天穿過日本最西端的沖繩縣與那國島和台灣之間，從東海一路南下至太平洋，向台灣與菲律賓之間的巴士海峽方向移動。當時日本航空自衛隊那霸基地戰機也緊急升空應對。
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