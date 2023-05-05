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中國官媒批日本：把北約引到中國家門口

中央社台北5日電

北大西洋公約組織（NATO）計劃明年在日本東京開設印太地區第一個聯絡辦事處，引發中國不滿。中國外交部昨天指此舉是促推陣營對抗；中國官媒今天進一步批日本「把北約引到中國家門口」。

日經亞洲（Nikkei Asia）3日報導，北約計劃明年在日本東京開設印太地區第一個聯絡辦事處，並指在中國崛起成為新挑戰，以及北約持續關注俄羅斯之際，這個辦事處能讓北約軍事聯盟跟日本、韓國、澳洲、紐西蘭等區域重要夥伴定期磋商。相關計畫已獲得日本與北約官員證實。

對此，中國外交部發言人毛寧4日在例行記者會表示，亞洲是和平穩定的高地、合作開發的熱土，不應成為地緣爭奪的角鬥場。「北約持續東進亞太、干預地區事務，勢必破壞地區和平穩定，促推陣營對抗，應引起地區國家高度警惕。」

中國官媒北京日報旗下的微信公眾號「長安街知事」，今天進一步發文直指「日本把北約引到中國家門口」。

文章稱，北約近來屢屢炒作所謂「中國挑戰」，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在訪問日本期間多次提到中國和俄羅斯的「危險」，這與日本將中國定位為「前所未有的最大戰略挑戰」的政策臭味相投。

文章提到，在去年6月的北約峰會，岸田文雄成為第一位出席北約峰會的日本領導人，他以俄烏衝突為由，宣稱日本打算大幅提升與北約的夥伴關係，因為「歐洲的安全與亞洲的安全密不可分」。

今年1月底，史托騰柏格到訪日本，首次討論了開設新聯絡處的想法。岸田還當面介紹了他的計畫——將目前的日本駐比利時大使所兼任的駐北約代表職務獨立出來，以設置日本駐北約專職大使。

4月5日，日本外相林芳正在北約外長會期間表示，由於「中國在該地區的軍事力量越來越強硬」，日本無法獨自實現安倍晉三提出的「自由開放的印太」目標，他歡迎北約成員國多多參與印太事務。

「長安街知事」狠批，一個是冷戰產物、俄烏衝突的始作俑者，搞亂了歐洲還企圖搞亂亞太；一個是歷史罪孽深重，不僅不思悔改，反而大肆擴軍備戰，盼著「亞洲有事」的「華盛頓工具」，二者的勾連愈發大膽。

文章引述俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今年3月在採訪中稱：「西方政客談論建立的這個新集團，就像上世紀30年代德國、義大利法西斯政權和軍國主義日本所建立的軸心。」

文章最後稱，歷史和現實都表明，日本積極充當北約染指亞太的同夥，妄圖藉北約及其背後的美國，換取對日本「大國身分」的認可，以重塑「亞洲軍政大國」地位的野心，注定是拿國運當賭注、為他人火中取栗罷了。

北約 日本 俄羅斯

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