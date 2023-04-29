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滴滴在美下市後發布首份年報 去年淨損超過34億美元

記者葉文義／即時報導
滴滴2022年實現營業收入1408億元人民幣，年減19%；淨虧損238億元人民幣，虧損收窄52%。(新華社)
滴滴2022年實現營業收入1408億元人民幣，年減19%；淨虧損238億元人民幣，虧損收窄52%。(新華社)

中國網約車龍頭「滴滴出行」29日發布2022年度財報，這也是去年自美國摘牌下市後所發布的首份年報。在公司經營上，滴滴2022年實現營業收入人民幣1408億元，年減19％；淨虧損人民幣238億元（約34.6億美元），虧損收窄52％。

分業務來看，中國出行業務營收從2021年的人民幣1605億元下降至2022年的人民幣1259億元，降幅為22%。國際化業務收入從2021年的人民幣36億元增加至2022年的人民幣59億元，增幅為62%。其他業務收入從2021年的人民幣97億元降至2022年的人民幣90億元，降幅為7%。

去年財報顯示，中國出行、國際業務、其他業務分別占滴滴總營收的比例為89%、4%、7%。

目前，滴滴已在中國和全球其他15個國家展開業務，擁有5.87億活躍用戶和2,300萬活躍司機。

滴滴指出，2023年春節以來，中國國內通勤、消費性出遊、大型交通樞紐等場景的出行需求恢復較快，帶動滴滴中國出行業務回歸增長。2023年3月，中國出行業務日均完單2820萬，較上年同期增長42%。

今年1月16日，滴滴出行官方微博宣布，該公司App重新上線，恢復新用戶註冊。滴滴當時稱，一年多來該公司認真配合國家網路安全審查，嚴肅對待審查中發現的安全問題，進行了全面整改。

對於滴滴恢復新用戶註冊，行業人士認為，此舉對滴滴發展助力巨大，預計赴港上市計畫將加速推動，滴滴將迎來發展新契機。

營收 滴滴出行 網約車

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