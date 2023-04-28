盧沙野屢發戰狼言論 學者：中國網紅式外交

中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

中國駐法國大使盧沙野 屢次發表戰狼言論掀起外交風波，最近還稱「前蘇聯國家無主權國地位」。中國學者曹辛指出，這凸顯中方這時期的外交是「網紅模式」，意識形態較國家利益優先。

金融時報中文網28日刊出由中國南方報業集團出身、現任中國民間外交智庫察哈爾學會國際輿情研究中心秘書長曹辛的文章，分析盧沙野失言風波背後的中國外交工作問題。

盧沙野21日稱「前蘇聯國家無主權國地位」的言論引發中國與相關國家的外交風波，最後中國外交部和盧沙野所領導的中國駐法國大使館公開和他切割，稱中方尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位、盧的談話是「個人觀點表達」。

曹辛指出，盧沙野引發外交風波的言論已不止一次，他應該屬於中國官方號召的「敢於鬥爭」的範例，但中共 號召的「敢於鬥爭」後面還有「善於鬥爭」4個字。事實上「敢於鬥爭」的前提是一定要「善於鬥爭」，否則用中共黨史的表述語言就是「盲動主義」。

文章指出，駐外使節的職責是維護國家利益，對中國來說，駐外使領館館長有3方面職責，包括在駐在國的調查研究工作、廣交朋友、為中國經濟服務，但不包括「網紅式的宣傳工作任務」。

文章表示，在目前中美博弈及中國經濟已與世界經濟連為一體的背景下，中歐關係對中國具有重大意義，所以中國領導人習近平此前親自接待訪問中國的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），還罕見地陪他南下廣州，繼續非正式會晤。

同時，由於俄烏戰爭是妨礙當前中歐關係發展的重要原因，中國不僅在實踐中調整、完善相關政策，中法領導人還作出共同呼籲。

文章又指，更重要的是，歐盟 未來是跟著美國走、與中國脫鉤，還是走「戰略自主」路線，與中國利益有密切關係，這在歐盟內部也處於爭論中，在這時候，盧沙野的言論損害了中國國家利益。

文章分析，盧沙野失言次風波所反映的，不是政策沒有把控好，而是指導思想的問題，「在外交工作中意識形態當家而不是國家利益優先，形式上是網紅模式，而且其行為上的某種自我定位已被牢牢地固化。這是中國外交一個時期的縮影。」

文章又表示，除了盧沙野的爭議言論外，去年出現中俄關係「上不封頂」的言論風波，及有被調崗的外交部官員太太代為發文抒發幽怨和不滿，這都凸顯了「把外交等同於宣傳」的問題，甚至把宣傳看得比外交還要重要，「因為簡單、能出名、個人政績收效快。」

曹辛在文中建議，中國的相關業界「非常有必要進行一次整風，以統一思想。」統一思想的核心包括外交的本職工作是什麼？駐外使領館館長的職責是什麼？提拔官員的標準和政績觀是什麼？「是踏踏實實研究外交業務以取得工作成績，還是如本次風波這樣的以網紅範兒模式打天下？」