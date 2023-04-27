學者鄧聿文：盧沙野失言 壞了習近平的外交大棋

中國駐法國大使盧沙野稱「前蘇聯國家無主權國地位」言論持續延燒。（取材自中國駐法使館官網）

中國駐法國大使盧沙野 失言風波雖被北京以「個人觀點」切割，但在美中國學者鄧聿文認為，盧沙野的發言對習近平 處心積慮下的外交「好棋」有實實在在的影響，是在挖習近平的外交牆角。

鄧聿文在美國之音（VOA）中文網以「盧沙野釀外交事故，挖習近平牆角」為題發表的文章提到，盧沙野在中國外交系統有「大嘴巴」之稱，已有好幾次因發言引發爭議，同僚評價不高。且這次風波發生後，據傳中國外交部「亂成了一鍋粥」。

部分人士認為，盧沙野諸如「前蘇聯國家並無主權國地位」、「克里米亞主權取決於如何看待這個問題」等言論是得到高層授意。鄧聿文則分析，盧沙野表達的是他個人的真實看法，但可能有相當多的中國外交官也有相同看法，只是不會被中國外交當局鼓勵，因為這有損中國國家利益。

鄧聿文指出，中國外交自周恩來時期就定下「外交無小事」的規矩，使外交系統成為中國「最講政治紀律的機構」，外交部發言人及外館發言顯得中規中矩。但中國國家主席習近平當政後情況改觀，狠話硬話講得較多。然而，一般情況下涉及對外發言，無論外交還是其他系統，基本上還是守著規矩，很少越界。

他認為，盧沙野的發言即使是表達個人觀點，也非常不適宜，因為這公然挑戰中國本身對主權國家的定義和原則。作為外交官，盧沙野不但在政治上不合格，且缺乏國際視野和格局，是在「挖習近平的外交牆角」。

同時，盧沙野的說法不但得罪了從蘇聯獨立的國家，也加深了歐洲輿論對中國試圖調停俄烏戰爭真實意圖的疑慮，讓西方認為中國其實還是偏袒俄羅斯 ，造成中國當局穩定中歐關係的努力受挫。

鄧聿文指出，基於中國國家利益及中共統治利益而言，習近平希望俄烏戰爭「打的時間久一點」，即可讓美國無法全力「反中」，也能透過戰爭削弱俄羅斯，讓俄羅斯更靠近中國有利結盟。但也不能讓俄羅斯虛弱不堪，更不能戰敗。

他表示，中國眼見戰局對俄羅斯不利，於是倡導雙方停火和平解決危機，且加大了外交介入力度，試圖扮演調停人角色，和平解決烏克蘭危機，讓中國收獲最大的國家利益。既凸顯中國的國際影響力和道德形象，也降低外界對中國將攻打台灣的猜想和輿論聲浪。

鄧聿文直指，盧沙野的失言，對習近平和中國外交當局處心積慮下的這盤「好棋」，說「毀了」有些嚴重，但受到影響是實實在在的。

他指出，中國實際在意的是「老歐洲」，特別是法國、德國、義大利、西班牙等國政府和歐盟的對中政策。至於被盧沙野言論明顯衝擊的歐洲輿論、議會及東歐國家，在中國外交當局眼中「本來就不友好」，要想改善它們對中國的看法很難。

鄧聿文研判，北京會作出進一步舉動，修復此事導致的某種裂痕。其中包括可能在未來某個時間，找個名目將盧沙野召回，更換駐法大使。而盧沙野的失言闖了大禍，已屬「外交事故」，差點給習近平「挖坑埋雷」，秦剛應會建議習近平撤換他。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點