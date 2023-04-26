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盧沙野戰狼言論掀波 習近平苦心修復中歐關係恐受挫

中央社／倫敦25日即時報導
中國駐法大使盧沙野宣稱前蘇聯加盟國不具實質地位，引發眾怒，不僅被法國政府召見，中國駐法大使館官網也撤下他的發言。（美聯社）
中國駐法大使盧沙野宣稱前蘇聯加盟國不具實質地位，引發眾怒，不僅被法國政府召見，中國駐法大使館官網也撤下他的發言。（美聯社）

中國駐法大使盧沙野日前表示，根據國際法，前蘇聯國家沒有有效主權國家地位，掀起各界撻伐，在中國苦心經營中歐關係處於關鍵時刻之際，引爆一場外交風波。

北京當局隨即與盧沙野的爭議言論做切割，表示「中方尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位」。

這場風波雖在中國官方定調盧沙野的言論是「個人看法」後暫時畫下句點，不過25日在盧森堡的外長會議目的之一，就是要為6月歐盟27國元首高峰會尋求對中國政策的共識舖路，盧沙野這段插曲惡化了波羅的海等歐盟國家對中觀感，對歐盟討論新中國戰略產生影響。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，盧沙野是中國最著名的「戰狼」外交官之一，以發表咄咄逼人且毫無歉意的好鬥言論著稱，分析人士說，他這番激怒歐洲多國的驚世狂言，恐破壞中國國家主席習近平將北京塑造成烏克蘭和平締造者的努力。

最近幾個月，習近平忙著拉攏歐洲強權，接待來訪的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

香港大學政治與公共行政學系國際關係助理教授郝思誠（Austin Strange）說：「盧沙野在這種時機發表上述言論，對拉開歐盟國家與美國的距離或將中國塑造成俄烏和平調解人的進一步努力沒什麼幫助。」

「質疑歐盟成員國的主權為反對與中國改善關係的政治人物和國內民眾提供更多素材，尤其是那些對中國不願譴責俄羅斯感到不滿的人。」

許多官員表示，這起事件支持了某些國家的論點，這些國家警告各方別將中國視為一個值得信賴的世界大國，尤其是在烏克蘭戰爭的背景之下。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾在記者會中表示，下次外長會議將準備立場文件，以供6月的元首高峰會討論，屆時將「更新並重新校準對中國戰略，畢竟2019年版本的戰略已是很久以前的事」。

不過他認為歐盟目前對中國的定位「夥伴、競爭者、體制性對手，三者同時存在」仍將有效，「你可以視情況作不同組合，對手和競爭者（的定位）正在增強，但不代表夥伴關係降低，我們與中國的商業貿易關係持續成長。」

他說：「我們期待中國的行為完全地，而非選擇性地捍衛國際規則與規範。」

波瑞爾表示，針對北京的「新戰略」將反映歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）的觀點；范德賴恩本月呼籲開發「新的防禦工具」，來保護量子計算和人工智慧等領域，以應對日益強大的中國。

然而，有些分析人士質疑過度解讀一位外交官言論的做法，他們認為中國的總體政策顯然是改善與歐盟的關係。

清華-卡內基全球政策中心中歐關係專家史志欽說：「我認為不同的外交官有不同風格。也許有時候，對某些人來說，他們的話被認為是挑釁，但這很正常。」

法國外交部曾在2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發期間召見盧沙野，因為中國駐法國大使館網站發表一篇文章，暗示在歐洲疫情擴散之際，法國養老院居民餓死病死無人管。

有些分析人士認為，儘管存在爭議，中國對他的支持依然強烈。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者唐安竹（Drew Thompson）說，盧沙野質疑包括波羅的海國家在內的前蘇聯國家主權地位，潛台詞是中國對台灣的關切。

唐安竹說：「盧沙野這番言論的潛在含意是強調台灣在國際法下也欠缺主權及合法性。他力挺政府政策和執政黨。這番舉措雖帶有民族主義色彩，但就北京角度看來依然無可挑剔，因此他可能不會招致任何後果。」

中共「環球時報」前總編輯胡錫進是盧沙野的支持者之一。他說，西方媒體將盧沙野稱為「戰狼」的說法具有冒犯性，因為盧沙野接受採訪時的態度「非常有禮」。

盧沙野 歐盟 北京

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