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中國BMW冰淇淋事件被諷「公關災難」小鵬奧迪藉機行銷

記者葉文義／即時報導
寶馬MINI在2023上海車展上因為有選擇性地向公眾派發霜淇淋引發了激烈討論，隨後一些品牌開始圍繞「霜淇淋」這個關鍵字進行行銷。(取材自微博)
寶馬MINI在2023上海車展上因為有選擇性地向公眾派發霜淇淋引發了激烈討論，隨後一些品牌開始圍繞「霜淇淋」這個關鍵字進行行銷。(取材自微博)

寶馬MINI在2023上海車展上因為有選擇性地向公眾派發霜淇淋引發了激烈討論，隨後一些品牌開始圍繞「霜淇淋」這個關鍵字進行行銷。小鵬汽車和廣汽埃安昊鉑第一時間在官方微博宣傳請吃霜淇淋，強調「不設規則，不限量」。一汽奧迪經銷商也蹭熱點發布海報，稱「試駕奧迪 Q4e-tron，暢享霜淇淋自由。」

20日有網友爆料稱，在上海車展寶馬MINI展台，工作人員發放霜淇淋時，疑似區別對待中國和外國訪客。

寶馬霜淇淋事件爆發後，網上質疑聲四起，有人說寶馬工作人員「崇洋媚外」，也有人說寶馬賺中國人的錢，卻幹著歧視中國人的事。迫於輿論壓力，MINI中國兩天連發兩條微博澄清此事。

在4月20日的聲明中，該公司稱，「因我們內部管理不細緻和工作人員失職引起了大家的不愉快。」在4月21日的聲明中，該公司澄清稱，「視頻裡看到的4-5個『老外』就是同事，他們佩戴了員工胸牌。」

寶馬再度致歉，卻被一些媒體形容為「堪稱史詩級公關災難」。據極目新聞報導，有人認為寶馬MINI看起來是為兩位工作人員說話，維護她們，其實是變相甩鍋，轉移矛盾和視線，所以，這個最新的說明，堪稱公關上的史詩級災難。

對於這個說法，很多網友並不能接受，在MINI中國微博評論區，有網友稱：「不但假裝道歉，還要教育我們不寬容？」、「越描越黑啊 此地無銀三百兩。」

更有意思的是，針對寶馬MINI 霜淇淋事件，很多車企趁機做起了行銷。小鵬汽車4月20日在發微博稱，「我們不玩潑水，不搞淄博燒烤+啤酒，真心實意地派霜淇淋。」

廣汽埃安昊鉑4月20日在官方微博宣傳請吃霜淇淋，強調「不設規則，不限量」；一汽奧迪經銷商也蹭熱點發佈海報，稱「試駕奧迪 Q4e-tron，暢享霜淇淋自由。」；零跑汽車COO徐軍在個人微博帶上了寶馬MINI事件話題，並發布海報表示，「我們不玩大城小愛」。

不過，界面新聞21日發表評論稱，這種抖機靈、略帶惡意的行銷很難讓人稱讚，也不應該成為一種行業風氣。

微博 汽車 歧視

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