達賴喇嘛吸舌頭爭議 胡錫進：與藏族吐舌習俗截然不同

達賴喇嘛近期因為吸舌頭事件引起爭議並表示道歉。(圖／擷自VOA Tibetan影片)

藏傳佛教格魯派領袖達賴喇嘛 近日因為要求男童吸他的舌頭引起爭議並道歉，而有外媒紛紛指出，西藏傳統上有吐舌禮這項習俗，但是對此，中國官媒環球時報前總編輯胡錫進則強調，藏族根本沒有吸舌習俗，吸舌爭議與吐舌習俗兩者風馬牛不相及。

胡錫進12日在微博 發文批評BBC等西方媒體幫這次的爭議「洗地」（擦屁股收尾），他指出自己向中國內部的權威藏學家了解，西藏吐舌頭習俗的由來是以前農奴遇到貴族要讓路，站到路邊，摘帽並垂頭吐舌微笑，以示恭敬、順從，它是下對上的表達。還有一種解釋是說：吐舌是「我尊重你，我沒有詛咒你」，因為舌頭吐出來，當然就不能念咒語了。這種習俗演變至今，西藏農牧區仍有藏民在迎接不熟悉客人時，在一定距離吐一下舌頭表示歡迎和友善。

但話鋒一轉，胡錫進強調，「所有這些都與達賴作為長者要求小男孩吸吮他的舌頭是風馬牛不相及的場景，沒有任何可以重合的地方」。他指出，老年人對小男孩吐舌頭，並要求對方吸吮，藏族根本無此習俗，「換言之，達賴要求小男孩吸吮他的舌頭找不到任何藏族傳統習俗的依據」。

此前一段2023年初的硬片顯示，達賴喇嘛向一位印度 男童用英語表示可以「吸我的舌頭」（suck my tongue），並吐出舌頭，但男童並未照做。影片傳出受到各方撻伐，達賴喇嘛則於推特發聲明道歉，表示他十分後悔造成這次事件，不只向小男孩及其家人，還有世界各地可能因此受傷的人們致歉。聲明中也強調，達賴喇嘛時常跟身邊的人開玩笑，就算在公共場合或媒體面前也不太避諱。

第十四世達賴喇嘛生於1935年，被認定為十三世達賴喇嘛轉世後，1940年獲得行政院准其免予抽籤並撥付坐床經費，由蒙藏會委員長吳忠信入藏主持坐床大典。他自1959年出走西藏以來已逾一甲子，現已87歲之齡。2023年4月5日在印度北部達蘭薩拉的長壽法會上，達賴喇嘛發表講話時，再次重申將「住世百歲以上，繼續利益所有有情眾生」。