我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

李昇基婚禮現場再下跪求婚 全程星光熠熠如頒獎典禮

解放軍在台海周邊演習 胡錫進：炸的是台獨的心和膽

記者林宸誼／即時報導
解放軍東部戰區三驅逐艦近日在東海軍演。（取材自東部戰區）
解放軍東部戰區三驅逐艦近日在東海軍演。（取材自東部戰區）

解放軍東部戰區官微8日宣布，至10日止將在台灣周邊組織「環島戰備警巡」。中國鷹派媒體人胡錫進表示，大陸在台海地區實施軍演絕不是「炸魚」，而是炸台獨的心和膽，矯正美台對台海形勢的預期。

已退休的前環球時報總編輯胡錫進，8日在個人微博發表評論指出，直到7日大陸宣布制裁美國兩個機構和台灣駐美代表蕭美琴後，「美台一些人還存有大陸這次可能不舉行軍演的僥倖。」

胡錫進提到，民進黨當局和它的美國主子最怕的都是大陸軍事反應，儘管大陸方面一直表示將致力於和平統一，「但他們最在意忌憚大陸不放棄使用軍事手段制止台獨和實現國家統一的可能性。」

隨著大陸軍事力量和綜合實力迅速上升，也隨著美台勾連加劇，胡錫進認為，美台特別擔心大陸的軍事懲罰會因為他們突破底線而最終從天而降，一些美國官員不斷發出「大陸可能在2027年之前攻台」的預警。他們心虛，所以害怕會招來戰爭。

胡錫進指出，蔡英文當局一邊加緊與美勾連，尋求保護和支持，一邊真的從心底越來越恐懼。「他們現在對台灣加強自我武裝很下力氣，美國也加大了對台軍售和軍援力度，把台灣朝著能夠自我抵禦攻擊的『豪豬』塑造，但台當局對進一步『刺激大陸』開始有了自我管控意識。」

胡錫進認為，美台把麥卡錫當選眾議長後竄台的計畫改成蔡英文「過境」竄美時與麥卡錫在美國見面，他們自認為這就屬於「降低」對大陸的挑釁，「因而也對大陸做出的反應會低於去年時任眾議長裴洛西竄台時解放軍圍島演習的反制規模抱有期待。」

胡錫進提到，民進黨當局的總目標是要維持台灣不被大陸統一的現狀，自我標榜「國家」，雖然得不到國際承認，但能夠通過「打擦邊球」和「切香腸」的方式擴大國際交往的政治內容，逐漸獲得美國的更多保護承諾和實際支持，形成一個與和平統一相反的「和平分裂」緩慢、但穩定的態勢。

胡錫進認為，然而大陸方面對海峽地區的整體控制力、「塑造未來的戰略主動性正在全面增加」，民進黨當局的目的不可能得逞。「去年裴洛西竄台後解放軍圍島的強大軍演尤其對美台做了一次攤牌式的警告，蔡英文當局倍受震撼，也因此有了她與麥卡錫見面在地點選擇上的『降級』。」

麥卡錫 解放軍 蔡英文

上一則

中疾控：將新冠溯源政治化無法容忍 籲WHO全球溯源

下一則

百度對蘋果提告 稱文心一言上架App都是假的

延伸閱讀

蔡英文低調成功的過境之旅

蔡英文低調成功的過境之旅
蔡英文剛返台 中國隨即宣布在福州、平潭海域實彈射擊

蔡英文剛返台 中國隨即宣布在福州、平潭海域實彈射擊
怒懟領導爽翻全網的「反加班鬥士」 四川警方通報：造謠、拘留

怒懟領導爽翻全網的「反加班鬥士」 四川警方通報：造謠、拘留
新聞評論／少了共和黨反共陳詞 麥卡錫晤蔡後發言很美國

新聞評論／少了共和黨反共陳詞 麥卡錫晤蔡後發言很美國

熱門新聞

中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13

超人氣

更多 >
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍
逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州
過於天真的訪中之旅？馬克宏「指望習近平讓普亭清醒」

過於天真的訪中之旅？馬克宏「指望習近平讓普亭清醒」
習近平款待馬克宏 凸顯中國拉攏法國反制美國

習近平款待馬克宏 凸顯中國拉攏法國反制美國