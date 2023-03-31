俄媒：習近平「獻禮」普亭 派專家赴俄助封YouTube

中國傳出派出網路專家到俄羅斯，協助當局封鎖境內主要反戰平台YouTube。（路透）

俄媒報導，中國國家主席習近平日前與俄羅斯 總統普亭 會面時，同意派出一組中國網路專家前往莫斯科，幫助俄羅斯加強網路審查，其中並將提供中國軍方部分技術，目標是今年第四季封鎖俄國境內主要反戰平台YouTube 。美媒引述學者指出，這是習近平向普亭送大禮，普亭向習近平靠攏，在管控言論方面向堪稱「老大哥」的中國取經。

自由亞洲電台引述俄羅斯媒體「Oktagon」報導，一名自稱知情人士表示，習近平與普亭會面期間同意幫俄羅斯加強網路審查，包括會派遣一組中國網路專家往莫斯科，與俄羅斯專家一起，由中國軍方提供部分技術，其餘技術基於俄羅斯和白羅斯自主研發，雙方會分析和準備一個技術路線圖，目標是今年第四季俄羅斯封鎖YouTube。

「Oktagon」透露，該計畫會先由俄羅斯最大電信服務商Rostelecom試點實施，如果成功，範圍將擴大到所有電信商。目前，俄羅斯社交平台VKontakte稱，已準備屏蔽YouTube。

「Oktagon」引述接近克里姆林宮的消息來源稱，俄羅斯安全部隊和總統辦公廳負責信息事務的負責人格羅莫夫（Alexei Gromov）要求封鎖YouTube網站，但總統辦第一副主任基里延科（Sergei Kiriyenko）及許多內閣成員認為應保留，因為即使屏蔽，人民還是會用VPN獲得政治內容。最終決定由普亭做出。

知名博主「牆國反賊」表示，俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，YouTube成為俄境內最重要的反戰平台，普亭深感不悅，故有意向在管控言論方面堪稱「老大哥」的中國取經。

自由亞洲電台引述日本靜岡大學教授楊海英表示，俄羅斯西部地區接近歐洲，有一部分很強的理解西方民主、人權、平等思想的人，相對來說要比中國好一些，但是最後這點希望都因為普亭向中國靠攏，已到風捲殘燭地步。楊海英認為，中國助俄羅斯封殺Youtube是習普會其中一項「成果」，兩人這次會談相當於宣示中俄結盟對抗西方。