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俄媒：習近平「獻禮」普亭 派專家赴俄助封YouTube

中國新聞組／北京1日電
中國傳出派出網路專家到俄羅斯，協助當局封鎖境內主要反戰平台YouTube。（路透）
中國傳出派出網路專家到俄羅斯，協助當局封鎖境內主要反戰平台YouTube。（路透）

俄媒報導，中國國家主席習近平日前與俄羅斯總統普亭會面時，同意派出一組中國網路專家前往莫斯科，幫助俄羅斯加強網路審查，其中並將提供中國軍方部分技術，目標是今年第四季封鎖俄國境內主要反戰平台YouTube。美媒引述學者指出，這是習近平向普亭送大禮，普亭向習近平靠攏，在管控言論方面向堪稱「老大哥」的中國取經。

自由亞洲電台引述俄羅斯媒體「Oktagon」報導，一名自稱知情人士表示，習近平與普亭會面期間同意幫俄羅斯加強網路審查，包括會派遣一組中國網路專家往莫斯科，與俄羅斯專家一起，由中國軍方提供部分技術，其餘技術基於俄羅斯和白羅斯自主研發，雙方會分析和準備一個技術路線圖，目標是今年第四季俄羅斯封鎖YouTube。

「Oktagon」透露，該計畫會先由俄羅斯最大電信服務商Rostelecom試點實施，如果成功，範圍將擴大到所有電信商。目前，俄羅斯社交平台VKontakte稱，已準備屏蔽YouTube。

「Oktagon」引述接近克里姆林宮的消息來源稱，俄羅斯安全部隊和總統辦公廳負責信息事務的負責人格羅莫夫（Alexei Gromov）要求封鎖YouTube網站，但總統辦第一副主任基里延科（Sergei Kiriyenko）及許多內閣成員認為應保留，因為即使屏蔽，人民還是會用VPN獲得政治內容。最終決定由普亭做出。

知名博主「牆國反賊」表示，俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，YouTube成為俄境內最重要的反戰平台，普亭深感不悅，故有意向在管控言論方面堪稱「老大哥」的中國取經。

自由亞洲電台引述日本靜岡大學教授楊海英表示，俄羅斯西部地區接近歐洲，有一部分很強的理解西方民主、人權、平等思想的人，相對來說要比中國好一些，但是最後這點希望都因為普亭向中國靠攏，已到風捲殘燭地步。楊海英認為，中國助俄羅斯封殺Youtube是習普會其中一項「成果」，兩人這次會談相當於宣示中俄結盟對抗西方。

中國自2007年10月起，多次間斷性封禁YouTube，至2009年3月徹底被封殺。當年8月軍方報紙「中國國防報」曾發文指推特、臉書和YouTube是「西方敵對勢力的宣傳與顛覆工具」。據谷歌統計數據，Youtube成為谷歌產品中被中國封鎖時間最長的網站。

國家主席習近平3月21日在莫斯科克里姆林宮同俄羅斯總統普亭舉行會談。(新華社)
國家主席習近平3月21日在莫斯科克里姆林宮同俄羅斯總統普亭舉行會談。(新華社)

俄羅斯 普亭 YouTube

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