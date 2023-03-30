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馬英九讚武漢抗疫 指中國防疫「是對全人類的貢獻」

記者林銘翰／台北即時報導
前中華民國總統馬英九(左)在武漢東湖賓館會晤國台辦主任宋濤。記者賴錦宏／攝影
前中華民國總統馬英九(左)在武漢東湖賓館會晤國台辦主任宋濤。記者賴錦宏／攝影

中華民國前總統馬英九今天前往武漢參觀疫情展覽，他在受訪時表示，中國疫情初步做到好的控制，這是對整個人類的貢獻。

台灣基進批評，馬英九當台灣叛徒不夠，現在還要搶當人類公敵，「台灣政府沒有道理要向中國疫情表達歉意，反倒是中國應向全世界負責道歉才是」。

台灣基進晚間發布新聞稿指出，馬英九今天參訪「英雄城市抗擊新冠肺炎疫情武漢保衛戰專題展」，不僅稱讚中國抗疫成果是對整個人類的貢獻，甚至還向中國道歉「不好意思，我們政府給你們造成困擾」。

台灣基進批評，馬英九不僅無視新冠肺炎自2020年以來對全世界造成的傷害，更無視台灣醫療與公共衛生學界，乃至於全民的防疫努力，台灣政府沒有道理要向中國疫情表達歉意，反倒是中國應該向全世界負責道歉，「我們拒絕接受馬英九為了討好中國，自以為是的錯誤代表」。

台灣基進表示，新冠肺炎是2019年自武漢當地市場開始起源，並且擴散到全世界，這個擴散的路徑是不爭的事實，世界衛生組織為了取得真相，曾經有意向中國進行調查，但是都遭到百般刁難與阻撓。

台灣基進還說，世界衛生組織在去年底要求中國提供數據資料，希望用以評估全球疫情，中國同樣多所不願，「中國對於疫情屢屢遮掩的態度，也讓人不禁懷疑，恐怕真的有鬼」。

台灣基進指出，從2019年以來，台灣政府不斷透過相關政策抵擋疫情入侵，不僅有效遏止疫情快速蔓延，同時也透過協調台灣口罩製造商成立「口罩國家隊」，為全球進行口罩等醫療資源的救援補給，台灣為世界做出的貢獻不可抹滅。

台灣基進批評，馬英九身為台灣卸任元首，不僅背叛台灣，現在還為了討好中國搶當人類公敵，站在台灣的立場為台灣人民發聲，這才是卸任總統應有的格局，請馬英九勇於承擔責任，不要為了親中媚中，一再做出唾面自乾的可恥行舉，同時呼籲國民黨懸崖勒馬，共同譴責馬英九。

疫情 馬英九 口罩

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