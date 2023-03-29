中國官媒一張圖諷：CEO在中美兩國 待遇大不同

中國官媒環球時報發圖諷刺，美中兩國對CEO有不同的對待方式。(截取自環球時報)

美中兩國的科技界，近來出現了有趣的互動，先是字節跳動旗下短影音平台TikTok的執行長周受資到華府參加美國國會聽證會，回應來自美議員關於「國家安全」的提問；再有蘋果 執行長庫克 (Tim Cook)到訪中國，在北京 三里屯參觀蘋果零售店，受到當地民眾的熱情歡迎。

周受資在聽證會上的表現，在中國網路上面引起不少討論，而他淡定從容的回答也為他贏得了中國網民的普遍讚賞。在這樣的輿論環境下，中國官媒環球時報更是在26日發布一張照片，來諷刺公司執行長在美中兩國受到不同的待遇。

從圖片中可以看到，圖上半部分是庫克在北京的蘋果店，歌手黃齡舉起手機跟他自拍，後面是激動的現場民眾；而圖片的下半部分則是周受資在聽證會現場，一眾媒體記者在他正前方舉起「長槍短炮」對準他，整個氛圍截然不同。圖片的中間配著大字說，「CEO在中國和在美國，受到怎樣的對待？」

但推特上不少網友對此諷刺不以為然，有人留言寫說，「科技公司CEO不是正應該受到嚴格監管嗎？」

本周早些時候，中國外交部部長助理、發言人華春瑩也在推特上發表了類似的諷刺言論，同樣通過一張對比圖，表達說庫克在北京受到歡迎，象徵著「開放市場(open market)」；周受資在美國國會受到拷問，象徵著「敵意市場(hostile market)」。