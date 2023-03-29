我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文抵紐約前夕 白宮：中不應以此為藉口挑釁台海

一洲焦點／蔡英文抵紐約 美中台再角力、田州小學濫射

中國官媒一張圖諷：CEO在中美兩國 待遇大不同

世界新聞網／即時報導
中國官媒環球時報發圖諷刺，美中兩國對CEO有不同的對待方式。(截取自環球時報)
中國官媒環球時報發圖諷刺，美中兩國對CEO有不同的對待方式。(截取自環球時報)

美中兩國的科技界，近來出現了有趣的互動，先是字節跳動旗下短影音平台TikTok的執行長周受資到華府參加美國國會聽證會，回應來自美議員關於「國家安全」的提問；再有蘋果執行長庫克(Tim Cook)到訪中國，在北京三里屯參觀蘋果零售店，受到當地民眾的熱情歡迎。

周受資在聽證會上的表現，在中國網路上面引起不少討論，而他淡定從容的回答也為他贏得了中國網民的普遍讚賞。在這樣的輿論環境下，中國官媒環球時報更是在26日發布一張照片，來諷刺公司執行長在美中兩國受到不同的待遇。

從圖片中可以看到，圖上半部分是庫克在北京的蘋果店，歌手黃齡舉起手機跟他自拍，後面是激動的現場民眾；而圖片的下半部分則是周受資在聽證會現場，一眾媒體記者在他正前方舉起「長槍短炮」對準他，整個氛圍截然不同。圖片的中間配著大字說，「CEO在中國和在美國，受到怎樣的對待？」

但推特上不少網友對此諷刺不以為然，有人留言寫說，「科技公司CEO不是正應該受到嚴格監管嗎？」

本周早些時候，中國外交部部長助理、發言人華春瑩也在推特上發表了類似的諷刺言論，同樣通過一張對比圖，表達說庫克在北京受到歡迎，象徵著「開放市場(open market)」；周受資在美國國會受到拷問，象徵著「敵意市場(hostile market)」。

北京 庫克 蘋果

上一則

美再將5中企列「實體清單」 中方：以疆制華 堅決反對

下一則

馬英九一行在武漢「長江夜遊」欣賞燈光秀

延伸閱讀

蘋果CEO庫克現身上海蘋果零售店 透露正在做這些事

蘋果CEO庫克現身上海蘋果零售店 透露正在做這些事
中宏建交後 中國官媒火速設記者站

中宏建交後 中國官媒火速設記者站
未緩解美疑慮 TikTok執行長意外成網友新寵

未緩解美疑慮 TikTok執行長意外成網友新寵
華春瑩發周受資、庫克對比圖 酸美國所謂「開放市場」

華春瑩發周受資、庫克對比圖 酸美國所謂「開放市場」

熱門新聞

蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

2023-03-27 15:14
香港觀光客Mike在泰國體驗高空彈跳，沒想到繩索突然斷裂，他瞬間自由落體。(截取美聯社/Viral Press畫面)

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

2023-03-24 10:41
江南春的房間極其簡樸。記者問為何不在牆上掛幅字畫？他說：「我對字畫沒有什麼欣賞能力」。（取材自鳳凰網）

千億董事長300元襯衫買不下手 「炫富最高境界」

2023-03-27 11:00
上海28歲健身教練小李於網上結識了50歲孫女士，孫女士財力雄厚，於婚後大方送了小李房產及名車。（視頻截圖）

上海28歲教練娶50歲富婆 獲贈房+保時捷 「我們是真愛」

2023-03-28 11:00

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
未來23天4生肖「不要借錢給別人」 第1名小心敗光積蓄

未來23天4生肖「不要借錢給別人」 第1名小心敗光積蓄
氣氛微妙 華府臨時喊停蔡英文過境簡報

氣氛微妙 華府臨時喊停蔡英文過境簡報
田州6死校園濫射 警公佈擊斃槍手畫面

田州6死校園濫射 警公佈擊斃槍手畫面
搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因

搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因