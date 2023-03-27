馬雲回杭州大談ChatGPT 指AI只有芯 而人有心

阿里巴巴創辦人馬雲（右二）回到中國，最近與友人在杭州露面。（取材自胡錫進微博）

此前在日本、泰國等地現身的阿里巴巴集團創辦人馬雲 已返回中國。有網友最近在杭州文一路隧道中目擊到馬雲。更確定的是中國媒體人胡錫進今天（27日）下午在其微博放了馬雲正在杭州與多名友人談話的照片。

環球時報前總編輯胡錫進今天下午2時許放了一張馬雲在杭州某處大樓的露台與四名友人交談。胡錫進稱「今天杭州的氣溫看來和北京差不多，很暖和」。

另據《科創板日報》27日報導，據一段網友提供的訊頻，馬雲近日乘坐一輛「考斯特」（中巴），不時與身邊即前面的人交談。經確認，該車內人士分別為馬雲、阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇以及螞蟻集團執行副總裁邵曉鋒。

財聯社引引述「雲谷教育 」微信公眾號27日下午消息指，馬雲來到雲谷學校，和校園長討論了未來教育。馬雲表示，ChatGPT這一類技術已經對教育帶來挑戰，但是ChatGPT這一類技術只是AI時代的開始。「我們要用人工智慧 去解決問題，而不是被人工智慧所控制，雖然人的體力、腦力比不過機器，但機器只有芯，而人有心」。

他說，工業時代是知識驅動，知識的競爭；數位時代，是智慧驅動，是創造力和想像力的競爭，是領導力、擔當力、責任的競爭，是獨立思考的競爭。