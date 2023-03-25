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蘋果庫克：過去30年蘋果與中國共同成長 雙方都很享受

記者葉文義／即時報導
蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）25日在中國發展高層論壇2023年年會上表示，今年是蘋果公司進入中國30周年，「蘋果與中國共同成長，我們都很享受。」（取材自北京青年報）
蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）25日在中國發展高層論壇2023年年會上表示，今年是蘋果公司進入中國30周年，「蘋果與中國共同成長，我們都很享受。」（取材自北京青年報）

蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）於北京時間今（25）日在「中國發展高層論壇」2023年年會上表示，今年是蘋果公司進入中國30周年，「能夠回來太好了」。庫克並指，在過去的30年時間裡，「蘋果與中國共同成長，我們都很享受。」

據瞭解，這是庫克自2019年疫情之後首次到訪中國。庫克指出，蘋果公司在中國有龐大的供應鏈，「我們的應用商店也在蓬勃發展。」據蘋果公司此前發布資訊，在其iPhone生態系統中，有超過500萬註冊的中國移動應用程式開發者。

據環球網報導，庫克25日出席一場名為「一起向未來」的分論壇上表示，今年是蘋果公司在中國市場第30年，1993年，蘋果公司在北京設立了辦公室。他表示，他本人與中國的關係，甚至可以追溯到加入蘋果公司之前。

24日下午他現身北京三里屯的蘋果零售店內，與果粉親切合影拍照，引發在場顧客的陣陣歡呼。庫克當天晚上也發布微博表示很高興見到團隊和顧客。

外媒關注蘋果公司是否會將產業鏈移出中國市場。庫克在論壇後雖未正面回答這個問題，但他在論壇中強調蘋果公司和中國市場30年來的密切聯繫。庫克也強調，高科技發展的速度非常快，所以也非常有必要讓更多年輕人學習程式設計。

「蘋果公司和中國的關係，是相互成長並且雙方都很享受這樣的關係。」庫克說。同時，他也表示，在中國已經有數百萬開發者以及非常強大的供應鏈。

庫克也談到中國AI創新提速相關議題。據澎湃新聞，庫克表示，「創新在中國發展很快的，我想它還會再加速。」

庫克表示，當前全球在人工智慧等方面的創新速度是非常迅速的，這些技術將對人類產生重大影響。作為技術的發明者，必須保證人們正確地使用這些技術，讓技術能夠幫助人類。他認為這對任何一個技術發明者都是非常重大的責任。

此外，庫克表示，蘋果公司已經確定將對中國發展研究基金會的捐助增加至人民幣1億元， 加強中國鄉村數字教育等方面的支援，為中國各個教師和學生創造成長機會。

庫克 蘋果 北京

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