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港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

中央社香港24日綜合外電報導
香港觀光客Mike在泰國體驗高空彈跳，沒想到繩索突然斷裂，他瞬間自由落體。(截取美聯社/Viral Press畫面)
香港觀光客Mike在泰國體驗高空彈跳，沒想到繩索突然斷裂，他瞬間自由落體。(截取美聯社/Viral Press畫面)

香港男子1月和朋友前往泰國巴達雅知名遊樂園區進行高空彈跳時，從10層樓高跳臺一躍而下後，綁住雙腳的繩索竟然應聲斷裂，所幸他落入池水中生還。這段驚魂畫面本周被人瘋傳。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，喜歡冒險的人說高空彈跳給人瀕死體驗，不過恐怕很少有人會像這名港男那麼接近死神。

自稱名叫麥克（Mike）的39歲香港觀光客，1月赴泰國濱海勝地巴達雅（Pattaya）度假時體驗了高空彈跳。當他面朝前方、從10層樓高跳臺一躍而下時，繫在腳上的繩索竟然應聲斷裂。這段衰到家影片本周網路瘋傳。

（影音來源：USA Today YouTube頻道）

麥克當時是從一處水域上方往下跳。所幸繩索斷開的千鈞一髮之際，他已經靠近水面，但他仍重摔落入水中。

不想被網友騷擾的麥克沒有透露自己的姓氏。他向CNN憶述自己怎麼會全身瘀傷：「我身體左邊先落下去，所以那裡傷得比較重，就好像被人狠揍一頓。」

一同出遊的朋友們，目睹麥克在巴達雅西北方泰象塔普拉亞野生動物和冒險公園（ChangThai Thappraya Safari and Adventure Park）的這場驚魂。

麥克表示：「那真的很高，所以我閉上眼睛，準備等到被彈回來才張開。結果我張開眼睛的時候意識到繩索斷裂，人已經在水中。」

儘管雙腳還被斷掉繩索的下半段綁住，麥克當時試著趕快游出水面。他說：「不會游泳的人，麻煩就大了。」

園方給他高空彈跳退費，並且支付了在當地照X光和進行超音波掃瞄的費用。

園方證實發生這起意外，表示那是頭一次發生繩索斷裂這種事。負責人告訴CNN：「繩索斷裂後，我們員工立刻將他拉出水中，並詢問他的情況。他說覺得自己瘀傷，所以我們將他送醫。」

負責人表示，麥克進行活動前簽署了免責聲明，「如果發生任何差池或意外，本公司會支付醫藥費用。但是顧客不能針對其他花費要求賠償」。

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