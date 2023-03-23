「打虎」不停歇 中國反貪腐 再查6央企高管

中國央企、國企掀起「反腐風暴」，繼上周中石油 等五名高管被查之後，中共 中央紀委國家監委昨天再通報，包括國家電投等六名央企高管被查。

中紀委出手打虎，鎖定央企和金融機構，早已有跡可循，中國國務院國資委之前召開黨風廉政建設和反腐敗工作會議，就透露國企央企反腐重點舉措，包括將深入排查圍標串標、違法分包轉包、出借資質，重點整治通過違規違法尤其是行賄手段獲取工程項目行為，並探索建立違法招投標行為「黑名單」制度。

最新六名被查者分別為國家電投前黨組成員、副總經理夏忠；國家能源集團科環集團國能朗新明環保科技公司前黨委書記、董事長徐志清；中國大唐電力燃料公司前副總經理張志剛；中國大唐北京大唐燃料公司前總經理盛曉明；國機集團恒天集團恒天資產管理公司前總經理孫曉東；國家電網特高壓事業部計畫處副處長曲輝等。

通告顯示，上述六人均「涉嫌嚴重違紀違法」，其中，徐志清已主動投案，六人目前正接受紀律審查和監察調查。而此前16日，通報被查的五名央企高管分別涉及中石油、中國船舶集團、航空工業、中核集團等。

除了上述密集發布的11名央企領導被查，今年以來已落馬的十名「中管幹部」中，也有一名來自央企。

中共中央紀委國家監委2月8日發布消息，國家能源投資 集團前黨組成員、副總經理李東涉嚴重違紀違法被查。李東是今年被打掉的首個央企「大老虎」，他是國家能源投資集團組建後首任領導班子成員，出任副總五年多。

此外，曾執掌紫光集團13年的趙偉國3月20日通報被移送檢察機關審查起訴。他被查出「處心積慮巧取豪奪國有資產，違規將本單位的盈利業務交由親友進行經營，以明顯高於市場的價格向親友經營管理的單位採購商品，指使上市公司董事實施損害上市公司利益行為，致使國家利益遭受特別重大損失」。